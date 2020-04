Franske forskere havde svært ved at tro deres egne øjne.

De havde sat sig for at undersøge sammenhængen mellem daglig rygning og tilbøjeligheden for at udvikle coronasygdom.

Og da knap 500 patienter med corona var blevet undersøgt for deres rygevaner, var resultatet overraskende: rygerne ser ud til at være bedre rustet til ikke at blive smittet end ikke-rygere.

Antagelsen har ellers været, at netop rygere kunne være særligt udsatte for alvorlige coronafare, da den smitsomme virus i høj grad påvirker lungerne.

Forskerne undersøgte patientgruppen på et stort fransk universitetshospital i en periode fra 28. februar til 9. april.

Undersøgelsen omfattede 343 indlagte og 139 ambulante corona-patienter.

Af den samlede gruppe coronapatienter viste sig kun at være 5,3 pct daglige rygere. Men i den franske befolkning ligger andelen af daglige rygere på 25,4 pct,, når der er taget højde for at gøre køn og aldersgrupper sammenlignelige.

Nuværende daglige rygere viste sig med andre ord at være betydeligt underrepræsenteret - med omkring 80 pct - blandt corona-patienterne.

»Vores tværsnitsundersøgelse af både indlagte og ambulante COVID-19-patienter antyder stærkt, at daglige rygere har en meget lavere sandsynlighed for at udvikle symptomatisk eller svær SARS-CoV-2-infektion sammenlignet med den generelle befolkning,« konkluderer forskerne bag undersøgelsen.

Som opfølgning på undersøgelsen vil man nu på hospitalet La Pitié-Salpêtrière i Paris iværksætte en undersøgelse af, om nikotinplastre kan have en beskyttende effekt i forhold til corona.

En af forskerne bag undersøgelsen, professor i intern medicin Zahir Amoura, forklarer til nyhedsbureaet AFP, at man ved test af nikotinplastre med forskellige doser vil undersøge, om eksempelvis sygeplejersker kan gives forebyggende beskyttelse ved hjælp af et plaster. Og om patienter kan behandles på samme måde.

Den franske sundhedsminister Olivier Véran har dog endnu ikke givet grønt lys for forsøget.

"Hypotesen er, at nikotin klæber til cellereceptorer, der bruges af corona-virussen, og således forhindrer virussen i at klæbe fast,« forklarer professor Jean-Pierre Changeux fra Pasteur-instituttet ved Collège de France ifølge Franceinfo. Dette betyder, at virussen ikke kan trænge ind i cellerne og sprede sig i organismen.

Det faktum, at den pågældende cellereceptor spiller en rolle i spredningen af ​​virussen, kunne ifølge forskerne også forklare mangfoldigheden af ​​symptomer på Covid-19, herunder lugttab og neurologiske lidelser.

Samtidig understreges det dog, at undersøgelsen ikke må tolkes som, at rygning pludseligt er blevet sund.

Nikotin har stadig har en række alvorlige konsekvenser for helbredet på andre områder, påpeger eksperter ifølge det franske media Nouvelobs.