Efter en række forsøg konkluderer forskere, at lastbilernes etagehøjde har lille effekt på dyrevelfærden.

Forskere vurderer, at regeringens nye særregler for lastbiltransporter med smågrise ikke vil gøre den store forskel for dyrevelfærden.

Det skriver Jyllands-Posten.

Med reglerne vil regeringen indføre krav til den indvendige loftshøjde i de vogne, der transporterer smågrise.

Når der skal være højere til loftet i lastbilerne, bliver der plads til 20 procent færre grise, skriver avisen. Det medfører, at der i stedet kan blive behov for omkring 8000 ekstra lastbiltransporter.

Forskere fra Aarhus Universitet har efter en række forsøg konkluderet, at etagehøjden kun har "ubetydelig og sporadisk" effekt på dyrevelfærden, skriver avisen.

Det viste eksempelvis, at forekomsten af aggressive interaktioner mellem grisene i samlestalden ikke var påvirket af etagehøjden.

Hverken miljø- og fødevareminister Jacob Jensen (V) eller landbrugsordfører Ida Auken (S) har kommenteret sagen til Jyllands-Posten.

Charlotte Bagge Hansen (M), som er partiets landbrugsordfører, forklarer, at der dog også ligger andre argumenter end dyrevelfærd bag reglerne.

Hun understreger samtidig, at forskerne ikke har konkluderet, at det vil være decideret dårligt for grisene at få mere plads i højden under transport.

De skærpede krav kan blandt andet øge incitamentet til at holde grisene i Danmark, lyder det.

- Hvis der ikke kan være lige så mange smågrise på lastbilerne, kan det godt være, at der er et større incitament til, at de bliver i Danmark, siger hun.

I dag findes der ingen krav til højden, men det vil der efter planen være fra 1. april 2031.

Konkret vil der med den nye bekendtgørelse blive indført et krav om, at der i transporter af grise med en gennemsnitlig vægt på 35 kilo skal være en loftshøjde på 68 centimeter.

Der vil også være højdekrav for grise helt ned til 10 kilo.

I praksis vil de nye regler betyde, at der kan være fire etager i en vogn til smågrise, mens der i dag ofte bruges vogne med fem etager.

/ritzau/