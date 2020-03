Verden over yder mange mennesker en indsats for ikke at sprede coronavirussen yderligere og for selv at undgå at blive smittet.

Nu har forskere dog muligvis fundet frem til en årsag, der kan vise, hvorfor nogle mennesker er mere udsatte overfor den smittefarlige virus end andre.

Forskere fra University of Tasmania har nemlig undersøgt data om de døde fra corona-udbruddet i den kinesiske Hubei-provins og holdt tallene op mod statistik om tobaksrygning i området. Nu har man fundet en mulig sammenhæng, skriver TV 2.

For siden coronavirussen begyndte at sprede sig fra Kina og mere eller mindre hele kloden rundt, så har antallet af smittede mænd typisk været større end for antallet af kvinder.

Et hold forskere fra University of Tasmania har fundet frem til en mulig sammenhæng mellem rygning og smitterisikoen for coronavirus. Foto: Vibeke Toft Vis mere Et hold forskere fra University of Tasmania har fundet frem til en mulig sammenhæng mellem rygning og smitterisikoen for coronavirus. Foto: Vibeke Toft

Også antallet af smittede danske mænd er mere end dobbelt så højt i forhold til antallet af smittede danske kvinder.

Rapporten fra universitetet i Tasmanien er blevet udgivet i tidsskriftet Journal of Clinical Medicine, og her skriver forskerne, at rygere har 34 pct. større chance for at blive smittede end for ikke-rygere.

Efter at set på sammenhængen i Kina, kunne forskerne se det samme mønster i Iran, Italien, Sydkorea, hvor mændene, som er mest smittede, udgør størstedelen af rygerne.

Hvis lægernes sammenhæng viser sig at holde stik, så kan der være dårlige nyheder i vente for Indonesien, hvor over 60 pct. af alle mænd ryger, mens tallet blot er 2,1 pct. for kvinderne, ifølge The Tobacco Atlas.

Til sammenligning ryger 44,8 pct. af mændene i Kina, mens blot to pct. kvinderne ryger. I Italien er tallene 22,8 pct. for mænd og 14,9 pct. for kvinder, mens procenterne i Iran hedder henholdsvis 18,7 for mænd og 0,5 for kvinder. I Danmark er tallene 16 pct. for mænd og 17,3 pct. for kvinder.

Den direkte sammenhæng kan dog ikke påvises, men et bud på, hvorfor rygerne ser ud til at være mere udsatte, kan skyldes, at rygeres lunger har en tendens til at udvikle flere af de enzym-receptorer på lungerne, som coronavirus bruger til at trænge ind i kroppens væv.

Noget som læge og journalist Norman Swan, der arbejder på ABC, også tidligere har angivet som en mulig årsag.

Det er dog ikke kun tobaksrygning, der sandsynligvis medfører en større risiko for at blive smittet af coronavirus. Også e-cigaretter og vandpibe kan ifølge forskerne gøre lungerne mere modtagelige overfor virussen.