Beskytter mundbind overhovedet mod corona-smitte?

Det har danske forskere de seneste måneder undersøgt i en stor, epokegørende undersøgelse med 6.000 deltagere.

Resultatet er lige på trapperne, men forskernes konklusion er foreløbig hemmelig. Meget hemmelig.

Også selvom myndighederne nogle steder i Danmark allerede har udstedt lokale påbud om at bruge mundbind i den offfentlige trafik.

Og lørdag formiddag ventes statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde at fortælle, at påbuddet om mundbind udstrækkes til tog og busser over hele landet.

»Vi er ikke ikke blevet kontaktet. Hverken regeringen eller andre myndigheder har spurgt til resultatet af vores undersøgelse,« siger en af forskerne bag undersøgelsen - overlæge og professor Henning Bundgaard fra Rigshospitalet - til B.T.

Han lægger ikke skjul på, at han egentlig er lidt overrasket over, at myndighederne ikke har stukket en finger i jorden for at få et fingerpeg om undersøgelsens resultat.

»Det kan da godt overraske lidt. Vi er en lille andedam, hvor man sagtens kunne tænke, at så snakkede vi også sammen, men jeg hører ikke noget. Men måske ved de, at de ville få lige så lidt svar som dig - næsten,« griner professoren.

Ved undersøgelsen har halvdelen af de 6.000 deltagende forsøgspersoner båret mundbind i en måned, mens den anden halvdel ikke har.

Fordelingen blev afgjort ved lodtrækning. Og ved forsøgsperiodens slutning blev alle 6.000 testet for coronavirus.

Det er forskere fra fire hospitaler i hovedstadsområdet, der står bag undersøgelsen, som har fået økonomisk støtte fra to fonde bag Salling Group.

Om nødvendigheden af foreløbig at hemmeligholde undersøgelsens resultat forklarer professor Henning Bundgaard:

»En videnskabelig undersøgelse som denne offentliggøres ved, at man sender en artikel til et tidsskrift. Det har vi gjort, og så skal den vurderes af helt uafhængige ligemænd for at se, om de andre forskere kommer til de samme konklusioner, som vi har gjort.«

»Først når den proces er ovre, offentliggør tidsskriftet det, og dermed er det nu lidt ude af vores hænder, da vi allerede for omkring 10 dage siden sendte manuskriptet til dem. Normalt kan det tage uger eller måneder for tidsskriftet, men de har lovet at gøre det ekstremt ekspedit (hurtigt, red.).«

»De har allerede haft andre forskere til at læse det, og jeg har også hørt deres reaktion på vores undersøgelse, men jeg må ikke sige det. Jeg er også blevet instrueret meget nøje i, at jeg foreløbig end ikke må oplyse navnet på tidsskriftet. Hvis vi bryder den regel, så er tidsskriftets straf over for os, at de så ikke vil publicere undersøgelsen,« fortæller Henning Bundgaard.

Han forudser, at der vil være meget stor interesse for undersøgelsens udfald - også internationalt.

»Der er et sammenrend af mange forskellige motiver til, at folk går med mundbind verden over. Men der er aldrig tidligere noget sted i verden lavet noget, som bare minder om vores undersøgelse. Ingen,« siger professoren fra Rigshospitalet.