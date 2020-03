De fleste af os kender klamydia som en seksuelt overført bakterieinfektion, der kan kureres med en antibiotika-kur.

Men klamydiabakterier kan mere end at sende brødebetyngede gymnasieelever til lægen. Nu har et internationalt forskerhold til deres store overraskelse fundet klamydiabakterier på bunden af havet i Arktis.

Det skriver det hollandske universitet Wageningen University & Research i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

»At finde klamydiabakterier i det her miljø var fuldkommen uventet og førte selvfølgelig til spørgsmålet om, hvad i alverden de lavede der,« siger studiets hovedforfatter, Jennah Dharamshi, i pressemeddelelsen fra Wageningen University & Research. Hun er ph.d.-studerende ved Uppsala Universitet i Sverige.

Forskerne fandt bakterierne tre kilometer under havets overflade og adskillige meter nede i dyndet under en ekspedition til et vulkansk aktivt område kaldet Lokes Slot.

Lokes Slot ligger i Ishavet mellem Island, Norge og Svalbard og er hjemsted for en række undersøiske gejsere.

Forskerne brugte et undersøisk borehoved for at tage prøver adskillige meter nede i havbunden. Fotoet her er fra en lignende ekspedition i 2015. (Foto: Wageningen University & Research)

Området er iltfattigt og har kun mikroskopisk liv, men alligevel fandt forskerne ukendte former for klamydiabakterier i store mængder. Genanalyser viste sidenhen, at der også var stor genetisk variation imellem bakterierne.

En af de nyopdagede grupper af klamydia er tilmed tæt beslægtede med den form for klamydia, der kan inficere mennesker og dyr.

»Opdagelsen af, at klamydia har slægtninge i havsedimentet, har givet os ny indsigt i, hvordan sygdomsfremkaldende klamydia udviklede sig,« fortæller Jennah Dharamshi i pressemeddelelsen fra Wageningen University & Research.

Nogle af klamydiabakterierne fandtes i meget store mængder, og i enkelte tilfælde var de endda den hyppigst forekommende bakterie i dyndet på havets bund.

Det indikerer, at klamydiabakterierne spiller en betydelig økologisk rolle i det iltfattige økosystem på bunden af Ishavet, og at tidligere ekspeditioner simpelthen har overset dem, mener forskerne.

»Denne gruppe af bakterier spiller måske en langt større økologisk rolle i havet, end man tidligere har troet,« siger postdoc og medforfatter til studiet Daniel Tamarit fra Wageningen University & Research i pressemeddelelsen fra universitetet. Forskernes opdagelse er offentliggjort i et nyt studie udgivet i tidsskriftet Current Biology.

Artiklen er bragt i samarbejde med Videnskab.dk