Forskere har fundet en klar, geléagtig væske i lungerne på patienter, der er døde af coronavirus.

Det er måske svaret på, hvorfor covid-19 forårsager alvorlig lungesvigt.

Det oplyser den svenske radiostation P4 Västerbotten.

Raske lunger er stort set sorte på scanningsbilleder, fordi lungerne er fulde af luft.

Hvis patienten har lungebetændelse, viser det sig ofte som hvide pletter på billederne.

Hos alvorligt syge coronapatienter har de hvide pletter en tendens til at klynge sig på ydersiden af lungerne ved ribbenene, skriver avisen.

Fundet af den flydende gele hos corona-ofrene er fundet på Umeå Universitetssygehus. Eller nærmere bestemt molekylet hyaluronsyre, som er en vigtig bestanddel i bindevæv.

»Det fungerer på mange forskellige måder og øger den inflammatoriske tilstand. Covid-19 er en sygdom, som giver vældig kraftige inflammation, og i dette tilfælde i lungerne,« siger professor og overlæge ved Institut for folkesundhed og klinisk medicin, Anders Blomberg, til kanalen.

Han forklarer, at hyaluronsyren kan være en forklaring på de alvorlige lungesvigt, som opstår hos de patienter, som dør eller bliver alvorligt syge af coronavirus.

»Det er ikke sådan, at hyaluronsyren er den eneste forklaring på, hvorfor man dør, men det er en vigtig ledetråd. Vi har lykkedes med at farve hyaluronsyren fra lungerne på patienter, der er døde for at bevise, at det er hyaluronsyre, der findes i lungerne,« siger professoren.