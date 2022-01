En gruppe forskere på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital er gået på jagt efter blod.

Og de er ikke bare på jagt efter blod fra hvem som helst.

Nej, de søger noget ganske særligt blod. Nemlig blod fra personer, der har fået tredje stik med vaccinen Pfizer inden for de seneste fire uger.

Grunden til, at de er på jagt efter lige præcis blod fra pfizer-vaccinerede, er faktisk fordi de arbejder på at blive klogere på en helt anden befolkningsgruppe – personer der har fået transplanteret et organ.

Forskerne arbejder helt præcist på at blive klogere på, hvordan man bedst muligt beskytter patienter, der har fået en organtransplantation, mod coronavirus.

Og for at bliver klogere på det, så skal forskergruppen bruge blod fra sunde og raske mennesker, der er vaccineret tre gange med pfizer til at sammenligne med.

Er du derfor mellem 30 og 70 år, har fået tredje stik med pfizer inden for de seneste fire uger og har du undgået at blive smittet med coronavirus før 1. januar 2022, så er du lige den person, forskergruppen søger.

Det er desuden vigtigt, at du ikke har nogen immunsupprimerende sygdom eller modtager immundæmpende medicin.

Hvis du har mod på at deltage i forskningsprojektet, kan du skrive til covid19vaccine@rsyd.dk.