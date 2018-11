Professor Arne Astrup angriber forskerkolleger for misvisende konklusion om effekten af moderat alkoholindtag.

Drikker du mere end nogle få genstande om ugen, så øger du risikoen for at dø tidligere end ellers.

Det var budskabet i en artikel i det ansete tidsskrift The Lancet tidligere på året.

Et større, internationalt studie lå til grund for konklusionen, som skabte overskrifter verden over.

Men konklusionen - at alkohol selv i yderst moderate mængder er skadeligt - er misvisende.

Det mener i hvert fald professor og institutleder Arne Astrup, fra Københavns Universitet.

Sammen med to italienske forskere angriber han i et svar, der fredag offentliggøres i The Lancet, en af præmisserne bag studiets konklusioner.

- Det, vi går i rette med, er, at man i studiet har fjernet den gruppe, som ingenting drikker. Så når man frem til den konklusion, at det er bedst at drikke så lidt som overhovedet muligt.

- Det kan man vælge at gøre, men der skulle gerne være en videnskabelig argumentation for at skære denne gruppe væk. Og det har vi ikke kunnet få øje på, siger Arne Astrup.

Hvis man - som Astrup anbefaler - også ser på gruppen af personer, der ikke drikker, når man ifølge den danske professor frem til en anden konklusion.

- Så når man den konklusion, som andre undersøgelser også er nået til. Nemlig at alkohol i lette eller moderate mængder er forbundet med en lavere forekomst af hjerte-kar-sygdomme og en lavere dødelighed, siger han.

Et let til moderat alkoholindtag svarer ifølge Arne Astrup til Sundhedsstyrelsens vejledende grænser for indtagelse af alkohol.

For kvinder er det syv genstande om ugen og for mænd 21 genstande.

Arne Astrup understreger, at budskabet ikke er, at man skal begynde at drikke i den tro, at det gavner helbredet.

- Vi synes ikke, at nogen skal begynde at drikke, fordi der er en sundhedsgevinst.

- Men øl og vin er en del af vores kultur, som mange forbinder med nydelse, hygge og livskvalitet. Og så synes vi ikke, at man skal sige til folk, at det pludselig er megaskadeligt at få en enkelt genstand, og at det er bedst at holde sig helt fra alkohol, siger Arne Astrup.

De to medforfattere er Dr. Simona Costanzo og professor Giovanni de Gaetano fra Scientific Institute for Research and Healthcare.

/ritzau/