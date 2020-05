Forskere er allerede godt i gang med at udvikle en vaccine mod Covid-19.

Men man forudser samtidig, at produktion og distribution af vaccinen vil blive en kæmpe udfordring, når den engang er kommet på markedet. Det skriver New York Times.

Hver person vil nemlig formentlig skulle have to doser for at opnå immunitet. Et næsten uoverskueligt regnestykke, hvis alle i verden skal have vaccinen.

»Det er en skala, der ikke er set siden polio-vaccinen,« siger Dr Amesh Adlj, John Hopkins Universitetet.

Polio er også kendt som børnelammelse, der medførte invaliderede lammelser.

Håbet er derfor, at der udvikles flere forskellige vacciner fra flere forskellige medicinalvirksomheder, fremgår det af artiklen. Samtidig opfordres medicinalvirksomheder til at gøre vaccinen tilgængelig for alle mennesker, når dengang kommer på markedet.

Optimismen er lige nu spirende rundt omkring i laboratorierne, og forskere forventer, at de måske engang i løbet af 2021 vil kunne præsentere en vaccine.

»Det er ellers meget usædvanlig at kunne udvikle en vaccine så hurtigt, sommetider kan det tage et helt årti. Har vi en vaccine klar om 12-18 mdr., vil det være den hurtigst udviklede vaccine nogensinde,« siger Dr. Dan Barouch, virolog ved Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston til New York Times.