Ifølge ny undersøgelse føler forskere et pres på deres forskningsresultater, når de arbejder for myndigheder.

Flere forskere oplever at blive presset på deres forskningsresultater, når de udfører arbejde for ministerier og styrelser.

Det viser en undersøgelse fra Dansk Magisterforening, skriver Dagbladet Information.

Ifølge avisen er undersøgelsen baseret på en rundspørge til lidt under 5000 af Dansk Magisterforenings forskningsmedlemmer.

Heraf har 762 medlemmer svaret.

I undersøgelsen har 15 procent af de forskere, som arbejder med myndighedsbetjening, oplevet pres for at ændre deres forskningsresultater.

Derudover er ti procent blevet presset for at udskyde offentliggørelsen af deres resultater, mens syv procent har oplevet pres til ikke at offentliggøre deres forskningsresultater, skriver avisen.

Nogle af forskerne har oplevet flere former for pres, og går derfor igen i undersøgelsen.

- Det vidner om, at der absolut er behov for at værne mere om forskningsfriheden, som er under pres i alt for mange tilfælde.

- Især for de forskere, som arbejder med myndighedsbetjening. Det er der nu bred dokumentation for, siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, til Information.

Ifølge Information viser undersøgelsen også, at forskerne bliver påvirket af det pres, de oplever.

Hver femte svarer, at de efter presset har ændret deres resultater. Tre ud af fire har udskudt offentliggørelsen af deres resultater som konsekvens af presset.

Lidt under halvdelen har undladt at publicere resultaterne af deres forskning.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) finder resultatet af undersøgelsen bekymrende.

- Forskning skal være uafhængig, uanset hvem der betaler og bestiller. Det er ikke første gang, jeg hører om resultater i denne her retning.

- Det er ikke i orden. Der er brug for, at denne her kultur bliver bedre, siger hun til Information.

/ritzau/