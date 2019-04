De norske nobelprisvindende forskere Edvard og May-Britt Moser har opdaget en ny type celler, som gør, at mennesker er i stand til at beregne afstand og retning.

»Det er et gigantisk fund,« siger professor May-Britt Moser til det norske medie NRK.

Hjerneceller har fået navnet ’objekt vektorceller’, fordi de hjælper os med at forholde os til tingene omkring os.

Det vil sige, at de f.eks. gør os i stand til at undvige et tornekrat eller mennesker på vej ned ad gågaden, fordi cellerne hele tiden måler afstanden og retningen til krattet eller menneskene.

Menneskets hjerne består af omkring 100 milliarder neuroner. Det er disse nerveceller, som gør vores tænkning og adfærd så kompleks, fordi der findes så mange muligheder for at danne forbindelser mellem dem.

Den nye forskning kan muligvis bruges til at kode robotter i fremtiden, så de navigerer mere effektivt end mennesker.

I det hele taget vil opdagelsen af cellerne være interessant for den videre udvikling af kunstig intelligens, skriver NRK.

Derudover kan cellerne være endnu et skridt på vejen til bedre at forstå hjernen samt til at bekæmpe sygdomme som alzheimers. Ved demenssygdomme begynder sygdommen ofte med celledød i området af hjernen som indeholder netop ’objekt-vektorceller’.