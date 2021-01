»WHO har erklæret multiresistente bakterier som en af de største farer i den medicinske verden, fordi mange mennesker kan dø, når de ikke kan blive behandlet med antibiotika«.

Sådan siger adjunkt Kasper Nørskov Kragh fra Københavns Universitet, der sammen med en række forskere fra Danmark, Rotterdam, Madrid og Firenze har fundet frem til, at man med hjælp fra en ny teknik kan screene for effektive blandinger af flere typer antibiotika og derved behandle de resistente bakterier.

Teknikken betyder, at man i løbet af få timer hurtigt kan hjælpe patienter med svære infektioner.

Normalt kan det tage dagevis at finde den rette behandling, og så kan det være for sent.

Urinvejsinfektioner, mellemørebetændelse, blærebetændelse og madforgiftninger er noget af det, som kan behandles uden antibiotika for at undgå multiresistente bakterier Foto: Jonas Vandall Ørtvig Vis mere Urinvejsinfektioner, mellemørebetændelse, blærebetændelse og madforgiftninger er noget af det, som kan behandles uden antibiotika for at undgå multiresistente bakterier Foto: Jonas Vandall Ørtvig

»Det betyder, at lægerne fremover vil kunne behandle patienterne allerede samme dag, som man har fundet bakterien, som er årsag til infektionen, det kan for eksempel være blodforgiftning, hvor der er tale om timer, inden patienten dør,« siger Kasper Nørskov kragh.

På spørgsmålet om, hvordan forskeren selv vil karakterisere forskningen, siger han:

»Det kan virkelig være en game-changer for patienterne. Så vi kan godt kalde det et lille gennembrud,« siger han.

Antallet af nye resistente bakterier øges både herhjemme og i udlandet grundet stigende forbrug af antibiotika i sundhedssystemet og i fødevareindustrien. Og der er ingen nye typer antibiotika på vej til patienterne i overskuelig fremtid.

Forskere har fundet en ny måde at behandle multiresistente bakterier på, som vil kunne hjælpe patienter i fremtiden. Foto: Nikolai Linares Vis mere Forskere har fundet en ny måde at behandle multiresistente bakterier på, som vil kunne hjælpe patienter i fremtiden. Foto: Nikolai Linares

Derfor kræver det, at man udnytter eksisterende antibiotika effektivt, målrettet og uden at øge forbruget.

»Der er mig bekendt ikke kommet nye præparater på markedet siden starten af 1980erne. Der er ikke mange penge i at udvikle nye antibiotika-præparater,« siger Kasper Nørskov Kragh.

Normalt kan det være både svært og langsommeligt at finde kombinationer af antibiotika, da de er meget specifikke i deres virkning på bakterier.

For eksempel kan en kombinationsbehandling være effektiv på én bakterie, og ikke virke på den næste. Også dette har forskerne løst i deres studie.

Ofte er der kun er få eller ingen midler, der virker mod multiresistente bakterier. Men nu har danske forskere måske fundet en måde at afhjælpe problemet på. Foto: Claus Fisker Vis mere Ofte er der kun er få eller ingen midler, der virker mod multiresistente bakterier. Men nu har danske forskere måske fundet en måde at afhjælpe problemet på. Foto: Claus Fisker

»Ved brug at en ny såkaldt mikrokalorimetriteknik, som kan registrere varmeudvikling fra meget små mængder levende bakterier, kunne vi screene et stort antal kombinationer af forskellige typer antibiotika og inden for få timer finde kandidater til den specifikke bakteriestamme fra den enkelte patient,« siger Kasper Nørskov Kragh.

Forskningen er pågået ved omfattende museforsøg, men da studiet benytter velkendte og godkendte lægemidler, vil forskningen kunne komme patienterne til gode inden for en kort tidshorisont.

»Det kan være et nyt og effektivt værktøj for de diagnostisk afdelinger til at planlægge den optimale behandling af patienterne,« siger Kasper Nørskov Kragh.

Studiet er netop publiceret i det britiske Journal of Antimicrobial Chemotherapy.