Spækhuggere har de seneste måneder chikaneret og beskadiget sejlbåde ud for den spanske og portugisiske kyst. Det har efterladt forskere forvirrede over de pludselige aggressive møder.

Spækhuggere er meget intelligente, og de er kendt for følge efter sejlbåde i havet, men det er usædvanligt, at de gentagne gange angriber bådene. Det skriver britiske The Guardian.

I løbet af de sidste to måneder har spækhuggerne beskadiget adskillige både og efterladt mindst en person tilskadekommen ombord på en af bådene.

Den seneste hændelse ​​skete fredag nær A Coruña ved den nordlige spanske kyst, da en spækhugger adskillige gange hamrede ind i en 10 meter lang yachts agterstavn. Båden blev slemt beskadiget og var ikke til at styre efter angrebet.

Spækhuggeren går under navnet 'dræberhvalen.' Foto: JOE SKIPPER Vis mere Spækhuggeren går under navnet 'dræberhvalen.' Foto: JOE SKIPPER

En lignende hændelse blev rapporteret den 30. august, da et skib tilkaldte kystvagten med meldingen om, at skibet var 'under angreb' fra spækhuggere.

De spanske søfartsmyndigheder har advaret skibe om at holde afstand til de aggressive hvaler, men meldingen er nytteløs, når hvalerne forfølger bådene, siger forskerne.

De kalder det ‘meget usædvanligt’ og ‘bekymrende,’ men de kender ikke årsagen til angrebene.

»Vi undersøger sagen, men vi har endnu ikke alle de oplysninger, vi har brug for for at drage en klar konklusion,« siger marinebiolog Alfredo López til det britiske medie om hændelserne.

Forskernes bedste bud på, hvorfor spækhuggerne angriber bådene, er, at de føler sig stresset, fordi deres flok bliver mindre og er truet.

Tidligere på sommeren fik britiske Nick Giles sit skib drejet 180 grader rundt af en spækhugger, der både løftede og skubbede på båden i etkvarter. Det skete i Cape Trafalgar, der er beliggende i det sydvestlige Spanien.