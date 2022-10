Lyt til artiklen

Bruger du indimellem creme og shampoo til at glatte dit hår?

Så bør du nok læse med her.

Forskere på det amerikanske National Institute of Environmental Health Safety (NIEHS) har nemlig i en større undersøgelse fundet frem til, at der kan være en forøget kræftrisiko forbundet med hyppig brug af produkterne. Det skriver The Guardian.

»Vi estimerede, at 1,64 procent af kvinder, som aldrig havde brugt hårglatteprodukter, ville udvikle livmoderkræft inden de nåede 70 år, men for hyppige brugere går den risiko op til 4,05 procent,« siger undersøgelsens øverste ansvarlige, Alexandra White fra NIEHS ifølge The Guardian i en meddelelse.

»Det er imidlertid vigtigt at sætte den information ind i en sammenhæng. Livmoderkræft er en relativt sjælden type cancer,« tilføjer hun.

I undersøgelsen fulgte man 33.947 kvinder af forskellige racer i en alder mellem 35 og 74 år over en periode på næsten 11 år.

I den periode udviklede 378 af kvinderne livmoderkræft.

Og selv efter at have taget højde for andre medvirkende faktorer fandt man altså, at risikoen for at udvikle livmoderkræft var mere end fordoblet for kvinder, der havde benyttet sig af hårglatteprodukter mere end fire gange i det foregående år.

Selv mindre hyppig brug medførte en øget risiko, viste tallene.

Tidligere studier viser, at hårglatteprodukter indeholder såkaldte hormonforstyrrende kemikalier, og produkterne har tidligere været sat i forbindelse med en forøget risiko for at udvikle andre typer kræft som brystkræft og kræft i æggestokkene.