Astma er én af det 21. århundredes mere udbredte lidelser, og den forekommer især hos små børn.

Nu kommer et omfattende dansk studie med et bud på årsagerne til den udbredte luftvejssygdom. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Resultatet af studiet indikerer, at børn er mere tilbøjelige til at udvikle astma, når de udsættes for et højt niveau af fine luftbårne partikler som vejstøv og bilos.

Professor Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesundhed står bag studiet, der omfatter alle danske børn født mellem 1997 og 2014.

Det er næsten 800.000 børn, hvoraf cirka 123.000 blev identificeret med astma og vejrtrækningsproblemer. Gennemsnitsalderen for diagnoserne var 1,9 år.

»Da det er et observationsstudie, kan vi ikke fastslå den præcise årsag, men styrken ved studiet er, at det inkluderer et stort antal børn fra alle sociale klasser og en bred aldersgruppe,« siger Torben Sigsgaard i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Børnenes helbredsoplysninger blev sammenholdt med deres forældres, samt data om forældrenes rygning, indkomst, uddannelsesniveau og detaljerede billeder af luftforurening på børnenes adresser.

Undersøgelsen bekræfter tidligere studier på området, der indikerer, at luftforurening er en risikofaktor for astma.

»Resultaterne viser, at mindre luftforurening med fine partikler kan reducere antallet af børn med vejrtrækningsproblemer, især hos udsatte befolkningsgrupper,« fortæller Torben Sigsgaard i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Derudover lader astma til at ramme børn med en forælder, der har sygdommen, børn, hvis mor har røget under graviditeten, eller børn, hvis forældre har en kort uddannelse og lav indkomst.

