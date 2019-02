Jo flere armbøjninger du kan tage, jo mindre er risikoen for en hjertekarsygdom.

Det er groft sagt konklusionen i en ny undersøgelse fra Harvard T.H. School of Public Health.

Her har man gennem 10 år overvåget og sammenlignet hjertesundheden blandt en gruppe aktive midaldrende brandmænd.

I forbindelse med diverse tests og undersøgelser viste det sig således, at de mænd der kunne tage over 40 armbøjninger havde hele 96 procent mindre risiko for at udvikle en hjertekarsygdom end dem, der kun kunne præstere 10 i træk før udmattelse.

Rigtig mange mennesker i verden har truslen om en hjertekarsygdom hængende over hovedet - og nu mener forskerne altså, at de har fundet en let måde, man som mand kan måle sin hjertesundhed.

Ifølge studiet kan antallet af armbøjninger i hvert fald give en klar indikation. Det fortæller en af undersøgelsens bagmænd, Justin Yang, som også selv er overrasket over resultaterne.

»Og overraskende nok, så var 'evnen' til at tage armbøjninger faktisk tættere forbundet med risikoen for hjertekarsygdomme end resultaterne af de submaximale tests på løbebånd (med samme testpersoner, red.).

Ifølge undersøgelsen er armbøjninger altså tilsyneladende vejen frem, når det kommer til hjertesundhed. Også selvom man måske ikke lige kan tage 40 i streg - men jo flere, jo bedre.

Undersøgelsens bagmænd understreger desuden, at der skal forskes endnu mere på området, før der kan generaliseres og drages konklusioner for andre grupper. Herunder kvinder, ældre og mindre aktive.

I undersøgelsen deltog 1.104 mere eller mindre aktive brandmænd, som havde en gennemsnitsalder på 40 år.