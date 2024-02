Jonas B. Mathiassen var ikke tvivl, da der tikkede en mail ind i indbakken.

Her blev der samlet underskrifter ind til en erklæring fra forskere, ansatte og studerende på Niels Bohr Institutet i København, hvor Jonas B. Mathiassen er phd-studerende, og med det samme fik den hans underskrift.

»Det skaber en dårlig dynamik på vores arbejdsplads, som er en international arbejdsplads,« siger han og refererer til den kampagne fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), som 181 forskere, ansatte og studerende nu i en fælles erklæring kalder for »eksplicit racisme.«

Erklæringen er blevet publiceret i sin fulde form hos mediet Ingeniøren.

En plakat fra PET er blevet hængt op ude foran instituttet i København med følgende tekst:

»Du står af ved Niels Bohr Institutet. Men havner dit arbejde i Teheran?«

Budskabet er en del af en større kampagne, hvor PET forsøger at gøre forskere opmærksomme på risikoen for spionage fra fremmede stater.

I en rapport om trusselsbilledet har PET konstateret, at Iran, Kina, Rusland, Tyrkiet og Saudi-Arabien er blandt de lande, der udfører efterretningsaktiviteter i Danmark.

Men den specifikke reference til Irans hovedstad, Teheran, fik med det samme Jonas B. Mathiassen til at tænke på sin iranske kollega, der måske kunne føle sig lidt ekstra ramt af plakatens tekst.

»Det er ikke rimeligt at mistænkeliggøre en særlig befolkningsgruppe. Jeg tænker på, hvad min iranske kollega tænker, når vedkommende går forbi det banner,« siger han.

I erklæringen beder forskerne og de studerende Københavns Kommune om at fjerne plakaten omgående, da man også mener, at den offentligt sviner talentfulde iranske kollegaer til.

Jonas Mathiassen mener, at PET ville have gjort klogt i at holde problematikken om datasikkerhed og cyberangreb internt på instituttet.

»At den skal stå på åben gade spreder jo en mistillid i den generelle befolkning,« siger han og fortsætter:

»Skal folk så gå forbi og tænke: ‘Uh, er det en masse spioner, der arbejder inde på Niels Bohr Institutet?’«

B.T. har rakt ud til PET for at høre, hvordan de forholder sig til kritikken fra de ansatte.

»PETs seneste kampagne – der i øvrigt er udviklet i tæt dialog med universiteternes ledelser – handler ikke om den enkelte forskers etnicitet, men om truslen fra fremmede efterretningstjenester,« står der blandt andet i et skriftligt svar fra PETs chef for Center for Innovations- og Videnssikkerhed, Karen Lund Petersen.

Læs hele svaret fra PET her: »Truslen mod dansk forskning og innovation er markant, og vi ser en vedvarende interesse fra stater som Rusland, Kina og Iran for dansk viden, teknologi og knowhow. PET’s seneste kampagne – der i øvrigt er udviklet i tæt dialog med universiteternes ledelser – handler ikke om den enkelte forskers etnicitet, men om truslen fra fremmede efterretningstjenester. Formålet er at øge bevidstheden om netop denne trussel og skabe opmærksomhed om de dilemmaer, som forskerne oplever qua deres nøglerolle i forhold til at forebygge truslen. Universiteterne har selv udrullet kampagnen på egne kanaler. PET har sammen med universiteterne, identificeret et behov for en målrettet indsats overfor det videnskabelige personale og har i den sammenhæng igangsat en dialog om vidensmiljøernes ansvar, sikkerhedsbevidsthed og muligheder for handling. Hvis Danmark skal udnytte de fulde potentialer af vores viden og innovation er blandt andet forskningsinstitutioner nødt til at indtænke sikkerhed i langt højere grad – og helst helt fra begyndelsen. For at støtte op om denne udvikling på universiteterne har PET desuden styrket indsatsen overfor universiteternes ledelse ved at yde rådgivning, oplyse om truslen og ved at hjælpe til opbygningen af sikkerhedsorganisationer.«

Institutleder Joachim Mathiesen kan godt forstå, at kampagnen har provokeret. Dog mener han, at kampagnens egentlige budskab holder stik:

»Vi har løbende haft en informationskampagne i forhold til trusselsbilledet og sikkerheden i forbindelse med vores forskningsresultater. Uanset hvad man måtte mene om PET-kampagnen, som forståeligt nok kan provokere nogle af vores ansatte, så er den en god anledning til fortsat at oplyse om risikoen for at uvedkommende uretmæssigt erhverver sig viden uden vores medarbejderes samtykke,« skriver han i en mail til B.T.