Der har gennem coronakrisen været mange diskussioner, der har handlet om, hvorvidt verdenssamfundet har været godt nok rustet til en pandemi.

Nogle argumenterer for – andre imod – men én ting er helt sikkert:

I fremtiden vil man være mere opmærksom på truslen fra vira og sygdomme med de voldsomme konsekvenser, vi har set det seneste år.

Og det er i den forbindelse, en række forskere nu udpeger den sygdom, der kan blive vores næste store problem.

Virussen hedder nipah og har en dødelighedsrate på 40 til 75 procent. Den blev første gang opdaget i Malaysia i 1999.

Over for britiske medier forklarer en række forskere, at den flagermusbårne nipah-virus er noget, vi skal holde øje med.

Krampeanfald, opkast og hævelse i hjernen er nogle af de mest gængse symptomer, men der er særligt en frygt hos virologerne, fordi den har en inkubationstid på op til 45 dage.

Med andre ord: Man kan bære virussen og smitte i over en måned, før man selv bliver syg.

Tilbage i 2018 hærgede Nipah-virussen i Indien. Her begraves en inder. Foto: STRINGER Vis mere Tilbage i 2018 hærgede Nipah-virussen i Indien. Her begraves en inder. Foto: STRINGER

Dertil kommer, at virussen har let ved at mutere, så man frygter, at der kan komme en mutation, der har nemmere ved at sprede sig hos mennesker, og som så kan bevæge sig rundt i verden.

Hos WHO har man vurderet nipah-virussen som en ud af 16 vira, man skal prioritere at forske mere i, fordi den har en potentiel risiko for at sprede sig.

»Nipah er en af de vira, der absolut kunne blive en ny pandemi. Flere ting er bekymrende ved den virus. Mange vira i den familie spreder sig let mellem mennesker, så der er en bekymring for, at en ny variant ville tage fat,« udtaler doktor Rebecca Dutch, der er chef for den molekylærbiologiske afdeling på University of Kentucky, til The Sun.

Hun understreger, at det er 'ekstremt sandsynligt', at vi vil se flere nipah-udbrud rundt omkring i verden.

Virussen stammer fra flagermus og gjorde et indtog i blandt andet Indien i 2018.

Her døde en håndfuld indere efter at være blevet smittet, og dengang fandt man ud af, at de smittede havde været tæt på flagermus.

Det er også i den forbindelse, at det 'positive' om virussen kan nævnes.

Indtil videre har man nemlig kun oplevet, at den smitter gennem kontakt med flagermus eller med en meget syg person.

Der er altså ikke observeret store smittekæder, så det er primært frygten for en mere smitsom variant, der bekymrer forskere, ligesom der endnu ikke er udviklet en vaccine.