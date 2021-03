De stakkevis af mundbind, vi bruger lige nu, kan blive en trussel for miljøet.

Tre millioner mundbind. I minuttet.

Eller 129 milliarder mundbind om måneden.

Så mange af de coronahæmmende ansigtsmasker bruger vi på verdensplan i øjeblikket.

Langt de fleste af dem er til engangsbrug, og det får nu forskere til at råbe vagt i gevær, skriver Syddansk Universitet i en pressemeddelelse.

Mange af mundbindene ender nemlig som mikroplast, der måske kan sprede giftstoffer til miljøet, advarer forskere.

»Mange mundbind bliver ikke afleveret som plastikaffald, og derfor er det nu ekstremt vigtigt, at vi forholder os til den potentielle trussel mod miljøet, som de kan udgøre. Det her må ikke blive det næste plastikproblem.«

Det skriver forskere i en kommentar i tidsskriftet Frontiers of Environmental Science & Engineering.

(Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Forskerne er miljøtoksikolog Elvis Genbo Xu fra Syddansk Universitet og professor Zhiyong Jason Ren fra Princeton University.

Engangs-mundbind er plastikprodukter, som ikke nedbrydes biologisk, men som af vind og vejr kan slides til mindre fragmenter af plastik.

På et tidspunkt bliver fragmenterne så små, at de kaldes for mikro- eller nanoplastik, og de kan spredes i økosystemerne og blive optaget af dyr, planter og mennesker.

Derfor frygter forskerne, at mundbindene – hvis de ikke bliver samlet og genanvendt – ender i naturen.

(Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det bliver ikke bedre af, at engangsmundbind fremstilles af plastikfibre i mikrostørrelse. Når de smuldrer i naturen, kan et mundbind frigive mere mikroplastik end en plasticpose – og det kan ske hurtigere,« skriver forskerne og fortsætter:

»Oven i er en ny generation af mundbind på vej; nanomaskerne, som indeholder plastikfibre i nano-størrelse. De kan udgøre en ny kilde til nanoplastik-forurening.«

Forskerne understreger, at de ikke ved, hvordan engangsmundbind påvirker miljøet – af den simple grund, at der ikke findes videnskabelige undersøgelser af det.

»Men vi ved, at plastikfragmenter i naturen kan indeholde kemiske og biologiske stoffer som bisphenol A, tungmetaller og sygdomsbærende mikroorganismer, og at disse kan overføres til de planter, dyr og mennesker, som indtager mikro- og nanoplastik,« siger Elvis Genbo Xu.

Forskerne foreslår derfor, at vi alle sammen begynder at bruge mundbind af stof. De mener også, at myndighederne bør opstille særlige skraldespande, der kun er til mundbind, så de kan blive genanvendt.