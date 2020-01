Landets apoteker sælger mundbind i rekordfart på grund af coronavirus, men det er unødvendigt, siger forskere.

Frygten for coronavirus viser sig også i Danmark, hvor mange danskere forsøger at beskytte sig ved at købe et mundbind for at holde det uvelkomne virus ude.

En rundringning, som Ekstra Bladet har foretaget til en række af landets apoteker, viser, at der på flere apoteker meldes udsolgt.

Virksomheden Nomeco, som sælger bindene, melder ligeledes om stigende efterspørgsel.

Men det er fuldstændig unødvendigt at købe maskerne i Danmark, siger Brian Kristensen, som er leder af Central enhed for Infektionshygiejne på Statens Serum Institut, til Ritzau.

For det første har virus ikke spredt sig til Danmark. For det andet er der ikke dokumentation for, at maskerne forhindrer spredning af virus.

- Vores konklusion lige nu er, at med den situation, som Danmark er i, er der ingen grund til at købe eller hamstre masker og mundbind.

- Det er ikke bevist, at det har nogen betydning i vores samfund og med vores forhold, når vi har problemer med luftvirus, siger Brian Kristensen.

Ifølge Søren Riis Paludan, professor i biomedicin på Aarhus Universitet, er der udbrudt unødig hysteri omkring coronavirusset.

- Det er der ingen tvivl om. Det er ikke det samme som at sige, at det ikke er en alvorlig situation. Men i forhold til mange andre kriser i verden, er det her selvfølgelig ude af proportioner.

- Det er vist også blevet sagt i Sundhedsstyrelsen, at den forrige influenzasæson dræbte 1500 mennesker i Danmark, siger Søren Riis Paludan.

Han mener, at coronavirusset taler til den iboende frygt hos mennesket om "den altudslettende pandemi".

- Det er lidt samme psykologi som ved terror. Men der er slet ikke basis for den frygt, siger Søren Riis Paludan.

Det sociale medie Twitter har nu igangsat et initiativ. Hvis folk søger på hashtagget coronavirus, vil man altid få den mest troværdige og korrekte information op først.

Søger man på hashtagget i Danmark, vil man blive henvist til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

/ritzau/