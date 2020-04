Nedlukningen af samfund rundt omkring i verden bør ikke blive ophævet totalt, før en vaccine mod sygdommen er fundet.

Sådan lyder konklusionen fra et nyt Kina-baseret studie, der er publiceret i det medicinske tidsskrift The Lancet.

Det skriver CNN.

Rapporten kommer, efter der i den kinesiske millionby Wuhan onsdag nat for første gang i 77 dage blev givet grønt lys til, at borgerne kunne forlade sit hjem.

»Selvom disse foranstaltninger ser ud til have reduceret antallet af smittede til et meget lavt niveau uden at skabe folkeimmunitet, kunne tallet med lethed stige,« siger Professor Joseph T Wu fra the University of Hong Kong, der var en af de ledende folk bag undersøgelsen.

»For når virksomheder, fabriksdrift og skoler gradvist genoptages og dermed øger social blanding. Især taget i betragtning af den stigende risiko på importerede varer, da Covid-19 fortsat spreder sig globalt,« forklarer han.

Han advarer om, at smittehastigheden vil stige, medmindre regeringerne sikrer, at de mange restriktioner bliver ophævet langsomt og nøje overvåget. Sker det ikke, kan man risikere en anden bølge.

»Selvom påbuddene om fysisk afstand og adfærdsændring sandsynligvis vil blive opretholdt i noget tid endnu, så er det den bedste strategi, indtil effektive vacciner bliver almindeligt tilgængelige,« forklarer professoren.

Forskningen kan være helt afgørende over hele verden, da nogle lande har haft nedlukninger i et par uger og nu overvejer, hvordan man bedst kan lette på restriktionerne, så økonomien ikke går helt i stå.

Det er blandt andet det, vi nu ser i Danmark, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag præsenterede regeringens plan for den delvise genåbning af Danmark.

Her blev det blandt andet klart, at daginstitutioner og skoleeleverne fra 0.-5. klasse kan komme i skole igen fra 15. april.

Ifølge rapporten begår kan det føre til potentielt nye udbrud og endnu værre konsekvenser for både sundheden og økonomien, hvis man ikke åbner samfundet op igen i det helt rigtige tempo.