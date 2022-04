Hvis du engang imellem får et kys af din hund, skal du være opmærksom på, at det ikke er helt ufarligt.

For selvom det kan virke sødt og uskyldigt, at de logrende kæledyr erklærer deres kærlighed gennem et vådt kys, kan det altså være propfyldt med farlige bakterier, der i værste fald kan udløse sygdom.

Det advarer flere forskere i øjeblikket om ifølge mediet New York Post.

Advarslen kommer i forbindelse med et nyt studie, der er foretaget af forskere fra UK Royal Veterinary Collage og University of Lissabon.

Her undersøgte et forskerteam nemlig en stamme af E colibakterier, som var blevet fundet i afføring fra både mennesker og dyr, i 41 hjem i Portugal samt 45 hjem i Storbritannien.

Undersøgelsen viste, at 14 ud af 85 af hundenes afføring indeholdt E colibakterien.

Resultatet fik derfor straks forskergruppen til at reagere, idet bakterien kan modstå stærk medicin, hvorfor den hurtigt kan udvikle sig til at udløse alvorlig sygdom.

Det er endnu ikke kendt, om det er mennesker eller dyr, der er skyld i spredningen af den farlige bakterie.

Men for at hindre yderligere spredning opfordrer forskerne til, at man skal være på vagt over for de firebenede venner og undgå de våde kys.

Herudover lyder opfordringen desuden på, at det altid er en god idé at have fokus på håndhygiejnen.

»En god hygiejnepraksis fra ejernes side ville bidrage til at reducere spredning, såsom at vaske hænder efter indsamling af hundelorte, eller endda efter at have kælet med dem,« afslutter Juliana Menezes, der er en del af studiet.