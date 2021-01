Nedlukningen af Danmark har flere konsekvenser end dem, man umiddelbart kan se.

Hjemme bag husets fire vægge er det for flere blevet normalen at stå sent op med en modløs følelse, mens man mærker ensomheden og de depressive tanker krybe ind på en.

»Vi kan ikke se, hvornår det slutter. Der er ingen deadline, og det er svært at bevare en normal hverdag,« siger Torben Bechmann Jensen, der er forsker i socialpsykologi på Københavns Universitet.

Da man hen over sommeren gradvist kunne se, at der blev åbnet lidt efter lidt, så mærkede mange en følelse af, at det ville blive bedre, men den er svær at finde for mange lige nu, forklarer han.

Det er svært at række ud, for der er ikke et svar på, hvornår det hele bliver bedre igen Torben Bechmann Jensen, forsker i socialpsykologi på Københavns Universitet.

»Mange forsøger at opruste ved at gå ture, mødes på sociale medier, eller ved at underholde sig selv med medier som Netflix,« siger Torben Bechmann Jensen og fortsætter:

»Men det er jo lidt nogle desperate forsøg. Vi er nødt til at indse, at trivslen er nede.«

Og den generelle mistrivsel kombineret med de manglende fremtidsudsigter kan gøre det svært at få hjælp, for hvilken hjælp kan man få?

»Det er svært at række ud, for der er ikke et svar på, hvornår det hele bliver bedre igen,« siger Torben Bechmann Jensen.

Er dit mentale helbred blevet værre under coronapandemien?

Han vil ikke kalde denne tid for en periode med reel depression, men han medgiver, at det er en depressiv tid for mange.

Dog tror han ikke, at det vil have konsekvenser ud over tiden med pandemien.

»Det har konsekvenser lige nu, men jeg gætter ikke på, de vil være vedvarende, når vi når ud på den anden side,« siger han.

Det er dog en frygt, man kan have hos Livslinien, der hvert år har omkring 150.000 samtaler med folk, der synes at livet er svært.

Direktør i Livslinien Jeppe Kristen Toft Foto: Livslinien Vis mere Direktør i Livslinien Jeppe Kristen Toft Foto: Livslinien

»Vi får hverken flere eller færre opkald i denne tid, men det er tydeligt for os, at omstændighederne, som nedlukningen bringer med sig, er en faktor for dem, vi taler med,« siger direktør Jeppe Kristen Toft.

Han forklarer, at den modstandsdygtighed og det håb mange havde før, er ved at forsvinde.

Går du med mørke tanker? Har du tanker om selvmord eller om at skade dig selv, hjælper det at tale med nogen om det. Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning helt anonymt på 70 201 201 alle dage klokken 11-05, ligesom du har mulighed for at chatte med Livslinien. Se mere her.

Er du en af dem, hvis mentale helbred er blevet påvirket, vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

»Derfor kan vi frygte, at der vil komme en pukkel senere, som vi vil være nødt til at tackle,« siger direktøren.

En pukkel af mennesker, der ikke har kunnet få den hjælp, de har brug for.

»Dog er det indtil videre lykkedes os at holde vores linjer åbne, for dem, der bruger os.«