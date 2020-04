En påstand om, at corona kan smitte blot ved, at en motionist løber eller cykler forbi, hersker lige nu på Facebook.

Det sker efter, at en hollandsk/belgisk undersøgelse er blevet offentliggjort.



Undersøgelsen er dog ikke blevet 'peer reviewed', som betyder, at en række eksperter inden for feltet læser forskningsartiklen igennem - uden at kende navnet på forfatteren - og erklærer den egnet eller uegnet til publicering.



Der er altså mest af alt tale om netop en påstand, og i praksis er påstanden tvivlsom, mener professor i virologi, Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet:

»De undersøgelser der er tale om, de indikerer, at der bliver dannet sådan en slipstrøm. Og det er sådan set logik for burhøns, at det kan ske. Problemet er bare, at undersøgelsen er rent fysiske simuleringer,« siger professoren og fortsætter:

»Det afhænger jo også af, i hvor høj grad, at den her slipstrøm bliver brudt op af andre luftstrømninger. Altså hvis det blæser og så videre. Og den måde, hvorpå de har lavet undersøgelsen, så forudsætter det jo, at der slet ikke er nogen vind, der påvirker det,« siger han:

»Det er en ren fysik simulering. Så jeg er ikke sikker på, at det er helt så farligt, som man prøver at antyde i den her undersøgelse,« siger Allan Randrup Thomsen.

Du kan se, hvordan slipstrømmen foregår herunder:

(1/2) #COVID19 #SocialDistancing when walking/running/#cycling nearby non-family members. Summary in @hbvl & @HLN_BE. Message: keep exercising but stay outside slipstreams. Movie below: for walking.

Research @TUeindhoven @LeuvenU @ansys #CFD #aerodynamics #COVID #CoronaCrisis pic.twitter.com/LFA7EkU5xG — Bert Blocken (@BertBlocken) April 7, 2020

Allan Randrup Thomsen slår dog fast, at man sagtens kan lytte til de råd, som undersøgelsen kommer med, da det vil mindske risikoen for smitte.

Rådene er, at holde afstand og så vidt muligt forsøge at løbe og cykle enten ved siden af hinanden eller forskudt, sådan så man ikke løber eller cykler lige bagved en anden person.

Han fortæller dog også, at man ikke skal være så bekymret for at løbe eller cykle en tur.

Det skyldes, at det ikke kun er et enkelt viruspartikel der skal indåndes, før at man er smittet

Der skal typisk en hel del viruspartikler til, og så er man, som Allan Randrup Thomsen selv siger, meget uheldig, hvis det sker på en løbe eller cykeltur.

Til slut understreger Allan Randrup Thomsen også, at undersøgelsen viser, at det meste af virussen, der rammer personen, der løber bagved en anden person, rammer vedkommende på brystet og maven, og altså ikke direkte i ansigtet:

»Så der er altså ikke meget af slipstrømmen, der i virkeligheden rammer der, hvor det er farligst. Selvfølgelig, hvis man tørrer sine hænder ned over brystet og derefter fører det op til ansigtet lige efter, jamen så er det et problem. Men der skal gå flere ting galt, før at der er en alvorlig risiko,« siger han.

Allan Randrup Thomsen slår dog igen fast, at man skal tage hensyn, og forsøge at mindske risikoen for den her slipstrøm ved at holde afstand.