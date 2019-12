Resultatet af Pisa-undersøgelsen offentliggøres tirsdag. Forskningschef forventer ingen markante udsving.

Tirsdag er det igen tid til at gøre status på danske elevers evner til at læse og regne, når resultatet af den internationale Pisa-undersøgelse bliver offentliggjort.

Sidste Pisa-undersøgelse fra 2016 viste, at danske elever var blevet fagligt dygtigere, og især inden for matematik var der markant fremgang at spore.

Skulle det ikke se lige så positivt ud i den nye test, så bør det ikke føre til dybe panderynker og politiske snuptagsløsninger.

Det mener Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef på professionshøjskolen VIA University College.

- Pisa-undersøgelsen er tidligere blevet tillagt for stor betydning. Politikere har indimellem lagt resultatet på bordet og sagt, at sådan ser den danske skole ud, og så har man gjort dette og hint.

- Det er en forkert brug af testen. Der skal man have mere is i maven og sige ok, hvad peger resultaterne på og være opmærksom på bevægelser, som kan være signifikante, siger han.

Andreas Rasch-Christensen forventer dog ikke, at danske elevers faglige færdigheder er blevet markant ringere eller bedre de seneste tre år.

- Min forventning er, at vi vil se en relativ stabil faglig udvikling uden de helt store udsving for de danske elever, siger han.

Pisa-undersøgelsen tager temperaturen på 15-16-åriges færdigheder inden for blandt andet læsning, matematik og naturfag.

Undersøgelsen er gennemført hvert tredje år siden 2000.

Ifølge Andreas Rasch-Christensen er Pisa-undersøgelsen et godt redskab til at måle elevernes udvikling.

- Det er interessant at se, hvordan danske elever udvikler sig over tid. Man skal bare være helt skarp på, hvad det er for nogle områder, som Pisa måler på, siger han.

- Det er ikke en test i paratviden. Det er også forståelse og evnen til at bruge viden til konkrete opgaveløsninger, der måles.

Dermed mener Andreas Rasch-Christensen, at man også fra politisk side skal passe på med at måle Danmark i forhold til andre lande. I stedet skal Pisa-undersøgelsen bruges til at se, om danske elevers faglige evner bevæger sig den rette vej.

- Man har fra politisk side tidligere sagt, at Pisa tegnede det fulde billede af elevernes faglige udvikling, og det gør den jo ikke, siger han og tilføjer:

- Det er godt, at vi har Pisa-undersøgelsen, men man skal bruge den med forbehold.

/ritzau/