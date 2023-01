Lyt til artiklen

Målinger viser det tydeligt. Koncentrationen af sundhedsskadelige partikler er høj.

»Metroen er formentlig det sted i Københavns offentlige rum, hvor man er udsat for den mest koncentrerede luftforurening,« siger Matthew S. Johnson, professor fra Institut for Kemi på Københavns Universitet:

Det skriver Politiken.

Matthew S. Johnson har sammen med et hold af andre forskere målt partikelforureningen på 14 københavnske metrostationer samt i togene. Resultaterne viser, at det står værst til på det nyeste skud på metrostammen, Cityringen.

Her er der på udvalgte stationer i gennemsnit målt 168 mikrogram sundhedsskadelige partikler per kubikmeter. I togene er det endnu værre: 219 mikrogram per kubikmeter.

Målingen i togene er 20 gange højere end ved den særdeles trafikerede H. C. Andersens Boulevard, der er berygtet for at være et af Københavns mest forurenede steder.

Der findes ingen regler for luftkvaliteten i metroen, men ifølge EU-regler skal mængden af partikler over et år skal være gennemsnitligt under 25 mikrogram per kubikmeter – udendørs. WHO anbefaler, at man gennemsnitligt højst udsættes for 5 mikrogram per kubikmeter om året.

Forskernes resultater er i første udgivet i en videnskabelig artikel hos Environment International. Her fremgår det, at forureningen i metroen mest af alt stammer fra bremser, skinner og hjul, hvorfra partiklerne frigives, når jerndelene gnider mod hinanden.

Her står der videre, at forskerne er overrasket over mængden af forurening i den nye Cityringen. Den er »overraskende forurenet på trods af dets nylige konstruktion«.

Forskerne vil ikke advare mod at benytte metroen som passagerer, men tilføjer, at det muligvis kan have konsekvenser for sundheden at opholde sig metroen i længere tid dagligt.

På grund af målingerne siger Matthew S. Johnson dog:

»Derfor bør man iværksætte tiltag, der får koncentrationen af partikler ned,« lyder det.

Metroen i København bruges hver uge af to millioner passagerer.