Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Corona har sat en stopper for mange ting.

Men den har samtidig fået flere til at tænke kreativt. For når en dør lukkes, så åbnes en ny.

Det kan professor Anja Verena Mundring fra Aarhus Universitet nikke genkendende til.

i 2021 fik hun 40 millioner kroner til sit forskningsprojekt, men coronapandemien tvang projektets internationale forskerhold til at holde videomøder i stedet for at mødes fysisk.

Det har betydet, at hun har sparet en stor portion penge på flybilletter. Og da flygtningestrømmen fra Ukraine tog til, bad hun VILLUM Fonden om at få rejsebudgettet konverteret til en stilling til en ukrainsk forsker. Og fik et ja.

Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

»Ideen om at konvertere rejsepengene fik jeg fra en kollega på Aalborg Universitet. Så slog jeg en stilling op på jobsforukraine.net og fik mange henvendelser. Og nu har vi ansat Alina fra Kyiv,« fortæller Anja Verena Mundring i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Da vi talte med hende første gang, kom der luftalarm, og hun måtte søge tilflugt i en undergrundsstation. Vi har penge til en seks måneders stilling og håber, det kan købe hende tid.«

Og Alina Fedorets er allerede begyndt i sit nye job på Insitut for Kemi, hvor hun midlertidigt er flyttet ind hos professorens assistent, mens hun venter på at flytte ind på sit værelse, som AU Housing har skaffet.

Alina Fedorets er kandidat i polymer-kemi og arbejdede i et farmaceutisk firma i Kyiv, til krigen brød ud.

Herhjemme er det lidt noget andet, hun skal være med til at forske i – hvordan ioniske væsker styrer dannelsen af nanomaterialer – men værktøjerne og metoderne er hun bekendt med.

Og så er her fred, fortæller hun.

»Jeg begyndte at søge job i udlandet en uge efter, at krigen brød ud. Det firma, som jeg arbejdede for, lukkede ned, for det havde ikke råd til at betale løn.«

»På det tidspunkt oplevede mange af mine kolleger, at de var nødt til at sove på arbejdspladsen og blive der døgnet rundt, fordi det var for farligt at tage hjem. Og så brændte firmaets lager med medikamenter. Det lå i et område, hvor der var kampe.«

Hendes gamle arbejdsplads åbnede så småt igen i slutningen af marts, og nogle af Alina Fedorets’ gamle kolleger er begyndt at møde ind igen.

Om Alina Fedorets også vender tilbage, når hendes seks måneders ansættelse på AU udløber, ved hun ikke.

»Det er for tidligt at lægge planer for, hvad der sker om et halvt år. Dertil er situationen i Ukraine for usikker,« siger hun.