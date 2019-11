800 forældre fortæller, hvordan fattigdom rammer børnene. Regeringens nye tilskud luner, men rækker ikke.

Fattigdom handler om penge, men også om ensomhed og frygt for at give sine børn en dårlig barndom.

Om at købe en ny vinterfrakke til den ældste og lade den yngste gå i gummistøvler. Om kammerater, der får nej til at spise med, for så skal der noget godt på bordet, og det er dyrt.

Mens Folketinget i denne uge har behandlet et lovforslag om et midlertidigt tilskud til trængte børnefamilier, så giver en ny undersøgelse fra Mødrehjælpen stemme til nogle af de familier, som det handler om.

Godt 800 mødre og fædre på offentlig forsørgelse medvirker i undersøgelsen.

Svarene vidner om, at fattigdom har mange ansigter, siger direktør i Mødrehjælpen Ninna Thomsen.

- Når økonomien er presset, så har det konsekvenser for, om man kan give sine børn en sund madpakke med i skole, og om de kan gå til fritidsaktiviteter.

- Men også for ens sociale liv. Vi kan se, at mange føler sig skamfulde over den måde, de lever på, siger Ninna Thomsen.

Der findes ingen officiel fattigdomsgrænse i Danmark, men det skønnes, at 64.500 børn i 2017 levede i relativ fattigdom.

Det nye tilskud, som regeringen og dens støttepartier står bag, skønnes ifølge et tidligere svar fra Beskæftigelsesministeriet at løfte 6100 børn ud af fattigdom. Altså omkring hvert tiende barn.

Det er et skridt på vejen, siger Ninna Thomsen.

- Der er mødre og fædre, der vender hver krone, og derfor får tilskuddet betydning. Men det er kun en lille del af familierne, som bliver løftet over fattigdomsgrænsen, og for dem, der gør, er det ikke en varig løsning.

På Aalborg Universitet er sociolog og forsker i fattigdom Morten Ejrnæs enig i, at tilskuddet kun er et plaster på såret.

- Fattigdom er ødelæggende for alle. Især for børnene, som hver dag i skolen bliver mindet om, at de ikke har og kan det samme som andre. Forældrene kan nemmere trække sig tilbage fra fællesskaber og dermed bedre beskytte sig selv, siger Morten Ejrnæs.

Det skattefri tilskud, som eksempelvis vil give enlige forældre ekstra 600 kroner per barn om måneden, vil blive udbetalt fra januar.

Det er rettet mod modtagere af integrationsydelse og kontanthjælpsmodtagere, der er ramt af kontanthjælpsloftet.

/ritzau/