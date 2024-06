Ny rapport viser, at unge har kendskab til opioider fra sociale medier og musikere, der romantiserer stoffet.

Oplysningskampagner om opioider skal ramme de unge på de platforme, hvor de i for vejen får kendskab til stofferne.

Det anbefaler ny rapport fra Kriminologisk Observatorium på Københavns Universitet (KU).

De unge har allerede masser af oplysninger om opioider, fortæller Henrik Vigh, der er centerleder på Center for Global Kriminologi på KU.

- De ved, hvordan man tager det, og hvad effekten er. Men de får oplysningerne fra sociale medier og musikere, der romantiserer det at "tage en oxy" eller "poppe en tramadol", siger han.

I rapporten gives syv anbefalinger til, hvad Københavns Kommune skal fokusere på i indsatsen mod unges brug af opioider.

Opioider er en gruppe af stoffer, som virker smertestillende ved at bedøve centralnervesystemet. De mest kendte er morfin, heroin, metadon, fentanyl, oxycodon og tramadol.

I april viste en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen at 2,7 procent af de adspurgte unge mellem 18 og 25 år har taget opioider eller benzodiazepiner.

Når stofferne fylder i de unges mediebillede, må kommuner og regioner også på banen, mener Henrik Vigh.

- Man bliver nødt til at lave oplysningskampagner i øjenhøjde med de unge fra de rigtige kommunikationskanaler og med de rigtige folk, der ikke taler ned til dem, siger han.

Tidligere har man været meget påpasselig med at lave oplysningskampagner om rusmidler i Danmark, fortæller Henrik Vigh.

Det skyldes, at man er bekymret for at skabe sociale overdrivelser og dermed komme til at give indtryk af, at det er mere almindeligt at tage stofferne, end det egentlig er.

- Man er bange for, at alle unge tror, at der er oplysningskampagner, fordi alle de andre unge tager stoffet - og så kan de også godt selv prøve det, siger han.

Rapporten bygger på otte dybdegående interviews med unge mellem 15 og 21 år, der har haft et misbrug af opioider og benzodiazepiner, samt korte interview med 300 unge i det offentlige rum i København.

/ritzau/