Selv om smittetallene for covid-19 stadig er høje i Danmark, så oplever landets hospitaler en positiv udvikling blandt indlagte patienter.

Lørdag er yderligere 1.078 coronatilfælde registreret i Danmark, og antallet af indlagte med corona er steget med 7 til 243.

Antallet af indlæggelser er dermed på sit højeste i efteråret, men indlæggelsestiden er faldet lyder det fra Odense Universitetshospital.

Og her er situationen også den, at indlagte patienter med corona klarer sig bedre nu, end de gjorde i foråret.

Det fortæller Isik Somuncu Johansen, der er professor og forskningsansvarlig overlæge ved Odense Universitetshospital, til TV 2 Østjylland.

»Det præcise tal for faldet kan vi først se om nogle uger, men der er ingen tvivl om, at patienterne er indlagt kortere tid end i foråret, og det er absolut positivt,« siger han.

På Aarhus Universitetshospital konstaterer man ikke kun, at indlæggelsestiden er kortere. Risikoen for at miste livet er lavere end under den første bølge i foråret.

Det skyldes blandt andet større erfaring om sygdommen og bedre behandlingsmetoder såsom redemsivir og deksametason, forklarer Overlæge Lars Østergaard.

Sundhedsmyndighederne bruger i høj grad erfaringerne fra den første bølge af smittede i foråret til at forbedre behandlingen af nye smittede i efteråret.

Endnu en positiv tendens er, at det i højere grad er personer uden for de primære risikogrupper, som nu smittes, fortæller professor ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, Søren Riis Paludan, til TV 2 Østjylland.

For lidt over to uger siden indførte regeringen en række skærpede tiltag for at bremse smitten med corona.

Forsamlingsforbuddet blev sænket til ti personer, og der skal bæres mundbind flere steder, når man befinder sig i offentligheden.

De tiltag ser nu ud til at have en effekt, hvis man kigger de nye smittetal efter.

Tiltagene, der blev indført for godt 14 dage siden, ser ud til at have virket, sådan at væksten i epidemien er standset. Men den er ikke blevet negativ. Så det er ikke sådan, at epidemien er på vej ned igen, siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.