Både borgere og forskere kan få svært ved at bruge resultaterne af nyt tilbud om test til alle, siger forsker.

Det kommer næppe til at bidrage med nyttig viden om coronasmitten i Danmark, at alle voksne kan få foretaget en coronatest, hvis de ønsker det.

Det vurderer professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet Jens Lundgreen.

- Det kan godt være, at det opfylder et ønske hos den enkelte. Og det er fint. Men det er ikke noget, som vi, der overvåger smitten i samfundet, kan bruge til noget, siger han.

Generelt kommer testsvarene til at producere meget lidt information af værdi, vurderer Jens Lundgren. Hverken for den enkelte borger eller samfundet.

For den enkelte borger advarer han nemlig også imod at lægge for meget i et negativt testresultat.

- Du kan ikke bruge det her til at sige, at nu er testen negativ, så nu er jeg ikke smittet med coronavirus. Det er simpelthen forkert. Det viser testen ikke. Den kan ikke udelukke, at du er smittet. Den kan påvise, hvis du er.

- Hvis du får et positivt testresultat, kan du sige: "Der er virus i svælget, jeg skal hjem og isolere mig selv". Men du kan ikke bruge et negativt resultat, for det udelukker ikke smitte.

Personer, der bliver testet, kan være smittet, men uden at det har spredt sig til svælget. De kan i teorien også blive smittet, øjeblikket efter at testen har fundet sted. Derudover har Sundhedsstyrelsen tidligere beskrevet, at en lille andel vil få et negativt testresultat, selv om de er smittede.

På et mere overordnet plan kan det være meget svært at bruge resultaterne fra de potentielt mange, der frivilligt lader sig teste, til noget som helst, mener Jens Lundgren.

- Det vil typisk være dem, der er mest bekymret, der opsøger sådan et tilbud.

- Dem, man til gengæld ikke får ind særligt ofte, er de folk, som ikke er særligt bekymrede, og som måske lever som i 2019. Og det er måske lige præcis dem, vi skal have fat i, siger han.

Modsat er Jens Lundgren meget interesseret i, at myndigheder og borgere får fuldført de testprogrammer, hvor borgere indkaldes via e-boks.

Her er der nemlig udvalgt et mere repræsentativt udsnit af befolkningen, og resultaterne kan derfor fortælle mere om, hvordan smitten i samfundet udvikler sig.

- Så kan vi følge, hvor der er smitte, og hvor der ikke er smitte.

- Det er fuldstændig afgørende, at vi får gjort det - og at vi får gjort det godt. Det vil sige, at alle, der bliver indkaldt, faktisk dukker op, siger Jens Lundgren.

Derfor håber han også, at forskere og offentlighed bliver præsenteret for resultaterne fra de forskellige testprogrammer separat, og at alle tallene ikke blandes sammen.

Ellers frygter han, at offentligheden kommer til at debattere udviklingen på et skævt grundlag.

/ritzau/