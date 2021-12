Der er ikke ligefrem fordi, at Banedanmark lægger fingrene imellem, når det kommer til, hvor skylden for letbanen i Odenses forsinkelse skal placeres.

Det fremgår af et notat sendt til Folketingets transportudvalg om Odense Letbane.

For Banedanmark er af den opfattelse, at ansvaret alene ligger hos netop Odense Letbane. Og ansvarsplaceringen er blot en af flere kritikpunkter, som Banedanmark fremfører i notatet mod letbaneselskabet.

Men ifølge Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, så kan man ikke alene klandre Odense Letbane for forsinkelserne.

»Man kan naturligvis godt sige, at Odense Letbane skulle have været bedre til at projektlede i hele processen, men som man siger, så kan man ikke plukke hår på en skaldet,« siger Per Nikolaj Bukh og uddyber:

»At bygge en letbane er super komplekst, og der findes ikke mange med erfaring på området, som man kunne trække på.«

I begyndelsen af december meldte Odense Letbane ud, at man var nødt til at udskyde åbningen af letbanen. Årsagen til dette var, at det ikke tids nok var lykkedes at indhente en såkaldt sikkerhedsgodkendelse fra Banedanmark, der slog det fast, at kørslen med letbanen ikke påvirker den øvrige togdrift gennem Odense.

Om sikkerhedsgodkendelserne står det faktisk skrevet meget direkte, at det, man indtil nu har gennemført på den kommende letbanestrækning, ikke har været ufarligt.

Banedanmark skriver blandt andet, at samarbejdet generelt har været godt og konstruktivt med Odense letbane, men »Banedanmark kan samtidigt konstatere, at det har været en udfordring for Odense Letbane at styre deres leverandør og dennes rådgiver, som ikke har sikret tilstrækkelig kvalitet og fremdrift i opgaven.«

Med andre ord har Odense Letbane med sine leverandører ikke formået at skaffe den dokumentation, der skulle til for en godkendelse, i tide.

»I notatet fremgår det jo, at Odense Letbane presser på for at få godkendelsen og mener, at det materiale, de har fremsendt, egner sig til en godkendelse. Men Banedanmark har nogle vigtige forpligtigelser for at varetage sikkerheden. De kan ikke give tilladelser, hvis ikke tingene er i orden.« siger Per Nikolaj Bukh og uddyber:

»Så konklusionen i det har så været, at det ikke er Banedanmark, der er skyld i letbanens forsinkelse. Det er Odense Letbane, der bærer ansvaret.«

Men med det sagt, så mener professoren ikke, at man kan klandre Odense Letbane for processen, for det ville have krævet, at man på forhånd havde vidst, at sikkerhedsgodkendelserne ville være besværlige at få.

»Det er selvfølgelig deres ansvar, men det er svært direkte at sige, at man med større dygtighed kunne have undgået denne situation,« siger Per Nikolaj Bukh og fortsætter:

»Man kan ikke bebrejde dem for ikke at have vidst, at sikkerhedsgodkendelserne ville blive besværlige at få.«

»Selvfølgelig kan man set i bagklogskabens lys godt sige, at havde man kendt til den besværlige proces, man stod overfor, på forhånd, så skulle man nok have sadlet om og valgt en anden løsning. Men den viden har de ikke haft.«