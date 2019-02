Lokalpolitik er blevet grovere af flere årsager, siger forsker, efter at borgmester får PET-beskyttelse.

En disputs mellem en borger og kommunen i Vejen er tilsyneladende årsagen til, at kommunens borgmester, Egon Fræhr, har fået så alvorlige trusler, at han nu modtager beskyttelse af Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Det er ifølge Roger Buch, der er forsker i kommunalpolitik på Danmarks Journalisthøjskole, et usædvanligt eksempel. Men han peger på flere strukturelle årsager til, at tonen i lokalpolitik er blevet skærpet de seneste år.

Han peger på, at både strukturreformen, sociale medier og den økonomiske krise fra 2008 kan have medvirket til at sætte tingene på spidsen ude i kommunerne.

Ifølge Roger Buch har der ikke tidligere været udbredt chikane af lokalpolitikere.

- Der findes ikke mange grundige undersøgelser af det. De 10-15 år gamle undersøgelser viste, at langt de fleste lokalpolitikere ikke oplevede noget som helst. Det tror jeg også er billedet i dag.

- Men der er ingen tvivl om, at borgmestrene oplever mere i dag på grund af de strukturelle forandringer, siger han.

Han peger på, at kommuner træffer mange konkrete beslutninger. Derfor kan der i højere grad opstå en konflikt med borgeren.

- Kommunerne træffer hver dag tusinder af beslutninger, som jo nogle gange rammer borgerne. Så kommer medarbejderne og borgmesteren i skudlinjen. Selv om det kan være lovgivning, som borgmesteren har haft kontrol over, siger Roger Buch.

- Tager vi kontanthjælpsloftet håndhæves det i kommunerne, men det er jo ikke noget borgmesteren har indført, og i mange tilfælde er borgmestrene imod det. Men det er stadig dem, borgerne kan blive sure på.

/ritzau/