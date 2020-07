Trods opfordringer er det ikke lykkedes at få flere til at søge uddannelse uden for de fire største byer.

Vil man gerne have flere unge til at søge bredere geografisk, når de vælger en videregående uddannelse, så bør ansvaret ikke ligge hos de unge selv.

Det siger Karl Fritjof Karssel, der er uddannelsesforsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

- Når den enkelte studerende skal træffe sit studievalg, gør man det, ud fra hvad der er relevant for den enkelte studerende. Så fylder de her makropolitiske opfordringer ikke ret meget i sådan en beslutning.

- Det er måske lidt meget at forvente, hvis man skubber det over til de studerendes ansvarsfølelse at søge anderledes, for det er deres livs største investering, siger han.

I stedet kan man styre udbuddet af studiepladser fra politisk hold, mener Karl Fritjof Karssel.

/ritzau/