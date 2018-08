Edderkopper er nyttedyr, og de er generelt hverken aggressive eller farlige, forsikrer en entomolog.

Hører du til dem, der med hjertebanken finder køkkenrullen frem og omgående kvaser alt med otte ben?

Så burde du nok sætte dig ind i, hvad edderkopperne egentlig er for nogle størrelser, og hvordan de hjælper dig i dit hjem.

Det skriver en amerikansk forsker og entomolog i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Og under alle omstændigheder er det en illusion, at du kan gøre dit hjem helt edderkoppefrit, fortæller forskeren.

Langt de fleste edderkopper, eller spindlere, du støder på, er hverken aggressive eller farlige. I Danmark er der ingen af de over 500 naturlevende arter, der er farlige.

Til gengæld gør edderkopperne i dit hjem dig en tjeneste: De kan nemlig æde parasitter og sygdomsbærende insekter, og nogle kan endda finde på at æde andre edderkopper.

Det gælder for eksempel de langbenede mejeredderkopper, der sommetider forlader deres spind for at jage andre edderkopper.

Mejeredderkoppen kendes på sine ekstremt lange og tynde ben, og den flytter gerne ind på et badeværelse for at jage sølvfisk.

Edderkopperne er i det hele taget slet ikke interesserede i mennesker, understreger forskeren på Videnskab.dk.

Og det er heldigvis meget sjældent, at nogen bliver bidt af en edderkop.

Men hvis du virkelig ikke kan tåle tanken om at have edderkopper i dit hjem, er entomologens råd, at du fanger dem i et glas og slipper dem fri.

Så finder edderkoppen et nyt sted at bo, og alle er glade.

Hvis du godt kan overtales til at give edderkopperne en ny chance, lyder opfordringen simpelthen at lade edderkopperne være.

De er der under alle omstændigheder alligevel, selvom du ikke kan se dem, fortæller forskeren.