Det er opsigtsvækkende, at kinesisk ambassade har kontaktet dansk kommune for at stoppe statue, mener forsker.

En statue med forvredne kroppe har siden 23. januar stået ved Christiansborg.

Skulpturen er skabt af den danske kunstner Jens Galschiøt, som vil yde "moralsk opbakning" til demonstranterne i Hongkong og sætte fokus på magtanvendelsen mod dem.

Den otte meter høje statue har skabt utilfredshed på den kinesiske ambassade, der dagen inden opførslen forsøgte at få Københavns Kommune til at trække tilladelsen til statuen tilbage.

Og det er et opsigtsvækkende træk fra kinesisk side, mener Andreas Bøje Forsby, forsker ved Nordisk Institut for Asienstudier på Københavns Universitet.

- Det er forventeligt, at ambassaden forsøger at anfægte beslutningen bag tilladelsen til at rejse skamstøtten (skulpturen, red.). Men det er alligevel bemærkelsesværdigt og bekymrende, at den kinesiske ambassade ikke har forstået, at danske myndigheder ikke længere kan og vil bøje sig for kinesisk pres, siger han.

Kina har tidligere haft held med at påvirke danske myndigheder, men i denne sag har Danmark taget ved lære af tidligere fejltagelser, vurderer han.

- Det gælder i særdeleshed i forbindelse med ekspræsident Hu Jintaos statsbesøg i juni 2012, hvor danske politimyndigheder gjorde, hvad de kunne for at skærme tibetdemonstranter fra at være synlige i gadebilledet, siger han.

Alternativet har været med til at opføre statuen, og partiets udenrigsordfører, Rasmus Nordqvist, har ikke forståelse for, at Kina kan se den som en provokation.

- Nej, det kan jeg ikke. Vi er vant til at kunne udtrykke kritik, og at vi kan udtrykke støtte til demokratibevægelsen. Det er sådan set også bare det, vi gør her. Det kan vi gøre, uden det er disrespektfuldt over for Kina, siger han.

Også organisationen Amnesty har været med til at opføre skulpturen, men her kommer kritikken ikke bag på generalsekretær Trine Christensen.

- Vi har set før, at kinesiske myndigheder ikke tager godt imod kritik.

- Ytringsfrihed og en fredelig opsætning af et kunstværk er ikke noget, man bør blande sig i. Det har borgere ret til. Men det er ikke første eller sidste gang, at Kina forsøger at fjerne kritisk henvisning til, hvad der foregår, som styret ikke ønsker at få frem, siger hun.

Hun fortæller, at borgere i Hongkong over de seneste ti år har fået indskrænket deres frihedsrettigheder. Det er væsentligt at sætte fokus på, mener hun.

Ritzau har telefonisk og via mail forsøgt at få en kommentar fra den kinesiske ambassade.

