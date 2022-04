Et nyt børnehospital i København bliver både forsinket og væsentligt dyrere end planlagt.

Børnehospitalet Mary Elizabeths Hospital ved Rigshospitalet skulle egentlig have taget imod de første patienter i sommeren 2025, men sådan kommer det ikke til at gå.

I en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden oplyser hospitalet, at byggeriet bliver cirka et år forsinket.

Samtidig bliver budgettet overskrevet med hele 291 millioner kroner.

Det skyldes både længere leveringstider på materialer og erfaringer fra lignende projekter i hovedstadsregionen.

»Selvom arbejdet skrider frem, har vi været nødt til at justere tidsplanen. Der er desværre ydre omstændigheder i verden lige nu, der besværliggør og giver usikkerheder i materialeleverancer. Det er en udfordring, vi deler med resten af byggebranchen, og som vi med rettidig omhu nu tager højde for ved at gøre tidsplanen mindre stram,« siger senior projektchef hos Center for Ejendomme, Michael Hyllegaard, i pressemeddelelsen.

Vicedirektøren i Center for Ejendomme, Ole Kristian Bottheim, forklarer, at erfaringer fra andre hospitalsprojekter viser, at det er vigtigt at afsætte god tid til tilpasning og test, inden hospitalet åbner for patienter.

Når det står færdigt, vil Mary Elizabeths Hospital – Riget for børn, unge og gravide rumme 179 enestuer, 87 ambulatorier og 13 operationsstuer.

Der bliver plads til 900 patienter – indlagte og ambulante, deres familier og 1.200 læger, sygeplejersker, jordemødre og andet personale.

Hospitalet er opkaldt efter kronprinsesse Mary som en hyldest til hende i forbindelse med hendes 50-års fødselsdag tidligere på året. Og det er også Kronprinsessen, der er protektor for hospitalet.