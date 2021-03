Forsikringsselskabet dækkede ikke smerter, fordi de kom i forbindelse med graviditet. Men det er ikke tilladt.

En kvinde skal have 5000 kroner i godtgørelse fra et forsikringsselskab, som forskelsbehandlede hende på baggrund af hendes køn.

Det skriver Ligebehandlingsnævnet i en pressemeddelelse.

Forsikringsselskabet ville ikke dække kvindens udgifter til fysioterapi, fordi smerterne var opstået i forbindelse med fødsel eller graviditet.

- Afslaget blev begrundet med, at klagers smerter var opstået i forbindelse med fødsel/graviditet. Nævnet vurderer på den baggrund, at klager ved afslaget blev udsat for ringere behandling på grund af sit køn, skriver nævnet i sin afgørelse.

Kvinden henvendte sig den 20. november 2019 til forsikringsselskabet, fordi hun ville have dækket udgifterne til en fysioterapeut.

Det afviste selskabet først med begrundelsen, at det "ikke dækkede behandling i forbindelse med seksualitet og graviditet". Senere sagde selskabet, at hendes forsikring ikke var trådt i kraft, da smerterne opstod.

Men i november 2020 rettede forsikringsselskabet henvendelse til kvinden og beklagede, at det ulovligt havde afvist dækning for graviditetsgenerne.

Selskabet tilbød at dække udgifterne, men kvinden tog ikke imod tilbuddet.

En række forsikringsselskaber fik sidste år kritik, da det kom frem, at de har afvist gravide, der har henvendt sig med smerter.

PFA, Topdanmark, Danica Pension, Codan, Tryg, AP Pension og Dansk Sundhedssikring erkendte alle, at de har benyttet retningslinjer, der udelukkede gravide fra at få dækket sundhedsbehandlinger af forskellige slags. Det skrev DR i oktober 2020.

Blandt andet kaldte Institut for Menneskerettigheder praksissen for et "klokkeklart" brud på loven, og det har kvinden nu fået Ligebehandlingsnævnets ord for.

Forsikringsselskabet i denne sag har oplyst til Ligebehandlingsnævnet, at det har ændret sine betingelser.

Nævnet skriver, at sagen har principiel karakter. Derfor kan den få betydning for lignende sager i fremtiden.

/ritzau/