Når vandet fosser ind i boligen på grund af et skybrud, har de fleste mennesker kun én tanke i hovedet: at redde, hvad der reddes kan, og få det indtrængende vand stoppet i en pokkers fart.

Men det er samtidigt vigtigt at tage en række forholdsregler, inden man går i krig med vandmasserne, lyder opfordringen nu fra forsikringsselskabet Tryg i en pressemeddelelse:

»I sommermånederne bliver vi jævnligt ringet op af kunder, som fortæller os, at de står i vand til knæene i deres kælder, fordi den er oversvømmet efter et skybrud. Mange af dem er styrtet derned uden at tænke over at beskytte sig først,« siger skadechef i Tryg, Charlotte Dietzer.

Hun opfordrer til, at man altid ifører sig langskaftede gummihandsker og gummistøvler, inden man går ned i en oversvømmet kælder eller ind i et oversvømmet lokale.

(ARKIV) Vand pumpes op fra en kælder i Store Kongensgade efter et skybrud. Foto: Claus Bech Vis mere (ARKIV) Vand pumpes op fra en kælder i Store Kongensgade efter et skybrud. Foto: Claus Bech

Det kan nemlig i nogle tilfælde være direkte sundhedsskadeligt at komme i berøring med vandet, hvis der er tale om kloakvand.

Kloakvand indeholder mange bakterier, som kan forårsage alvorlige sygdomme hos mennesker, blandt andet leverbetændelse og stivkrampe samt Weils sygdom, som i værste fald kan være dødelig.

Smitten med Weils sygdom overføres via rotteurin, og bakterien trænger ind i blodbanen gennem små sår og rifter i huden. Det kan derfor være farligt at komme i direkte berøring med vand fra kloakken – eller rottetis i det hele taget.

»Det er vores indtryk, at der blandt de skybrudsramte kunder er mange, som enten ikke kender til eller ikke lige tænker over denne risiko i kampens hede. Derfor vil vi gerne øge opmærksomheden omkring det – uden, at det skal blive en skræmmekampagne. Man skal ikke være bange for at gå ned i sin kælder, hvis den er blevet oversvømmet – man skal bare sørge for at iføre sig det nødvendige beskyttelsesudstyr først – eller være helt sikker på, at oversvømmelsen ikke stammer fra kloakvand,« siger Charlotte Dietzer.

Skybrud er en meget voldsom regnbyge, som kan forårsage oversvømmelse af kloakker, og vandløb. Den meteorologiske definition ifølge DMI, er at der falder mere end 15 mm nedbør på 30 min. Foto: Henning Bagger Vis mere Skybrud er en meget voldsom regnbyge, som kan forårsage oversvømmelse af kloakker, og vandløb. Den meteorologiske definition ifølge DMI, er at der falder mere end 15 mm nedbør på 30 min. Foto: Henning Bagger

Når en kælder bliver oversvømmet, skyldes det ofte opstigende kloakvand, der trænger op gennem gulvafløb, toilet og vask som følge af kraftige regnskyl, hvor det lokale kloaknet er blevet overbelastet og presser spildevandet tilbage i kælderen.

Hvis kloaknettet er ekstremt belastet, kan vandet også komme ind i bygningen udefra gennem sprækker og revner.

Oversvømmelser, der stammer direkte fra overflade-, regn- eller havvand, udgør normalt ikke nogen større sundhedsrisiko.

Det kan for eksempel være fra fjorde, hvor vandstanden stiger ved store nedbørsmængder.