Pas på med at tjekke din arbejdsmail, når du er på ferie i udlandet.

Sådan lyder rådet fra forsikringsselskabet If, da it-kriminelle gerne udnytter danskere, der ikke kan holde sig fra deres arbejdsmail under deres ferie.

»Chefer og medarbejdere, som ikke kan lægge mobilen fra sig på ferien, er en lækkerbisken for hackere og cyberkriminelle,« fortæller cyberrisiko-ingeniør hos forsikringsselskabet If, Peter Granlund.

At tjekke mails på mobilen udgør ifølge If en større sikkerhedsrisiko, end hvis man sidder foran computerskærmen på jobbet.

Fakta Fem sikkerhedstips til mobilen i ferien 1. Vær skeptisk overfor mails, der har dårligt sprog og begrænsede detaljer, fx om afsenders kundeforhold til din virksomhed.



2. Hvis indholdet af mailen forsøger at presse dig med meget korte frister, bør du være på vagt.



3. Mails uden kontaktoplysninger, som fysiske adresser og telefonnumre, kan være et tegn på, at noget er galt. Er du i tvivl, så slå kontaktoplysninger op på nettet og kontakt afsendervirksomheden for at fastslå, om mailen er ægte eller ej.



4. Vær skeptisk overfor mærkelige webadresser, der afviger fra hvad der ville være naturligt.



5. Selvom der er mindre sandsynlighed for at blive ramt af skadelige koder på en smartphone end på din arbejdscomputer, så sørg for at installere sikkerhedsopdateringer på din telefon. Kilde: If Skadeforsikring

Skærmvisningen og programmer på telefonen giver typisk mindre detaljerede oplysninger end på computerskærmen. Derudover er det er sværere at identificere, hvem der er den reelle afsender, når man læser mails på sin telefon.

»De it-kriminelle har godt styr på, hvornår danskerne holder ferie, og de udnytter ferieperioden til at snige sig ind i virksomhedernes it-systemer. Når man holder ferie, men samtidig holder sig opdateret på arbejdsmailen, bruger man mindre tid på hver enkelt mail. Ofte scanner man bare. Og så går man glip af de små signaler, der indikerer, at noget kan være galt,« siger Peter Granlund.

Han fremhæver særligt mails med vedhæftede filer og falske links som sikkerhedsrisici. Dokumenter kan indeholde skadeligt indhold og koder, og links kan føre til falske URL’er, som kan udsætte virksomheden for en risiko, hvis man klikker på dem.

Komplette webadresser er sværere at læse på en mobilskærm, og det udnytter it-kriminelle, når de laver falske webadresser, som ligner de rigtige.

»På computerskærmen kan du føre markøren over og kontrollere en URL uden at klikke på den – samme mulighed har du ikke på mobilen,« forklarer it-sikkerhedseksperten.