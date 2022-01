Selvom der ikke er lavvande i kassen, behøver man jo ikke være ødsel.

Det lader til at være tankegangen, når landets rigeste køber bil. Det gælder også, når prisskiltet runder én million kroner, og der altså er tale om luksusbiler.

Der tegner sig nemlig et klart mønster over, hvad de mest velhavende går efter, når der skal ske udskiftning i garagen. Se listen over de mest populære luksusbiler i faktaboksen længere nede i artiklen.

B.T. har gennemgået tal fra De Danske Bilimportører, og de afslører en markant shoppingtendens hos velhaverne: Fossile brændsler er yt, når der skal findes nyt.

Priserne på Mercedes-Benz' nye elbil EQS starter ved 1,1 million kroner. Denne variant koster dog hele 1,8 millioner kroner. Vis mere Priserne på Mercedes-Benz' nye elbil EQS starter ved 1,1 million kroner. Denne variant koster dog hele 1,8 millioner kroner.

Hele 54 procent af alle nyregistrerede biler sidste år i Region Hovedstaden til en købspris på over en million kroner var således opladelige biler.

Til sammenligning udgjorde opladelige biler – altså el og plugin-hybrider – kun 35 procent, når man ser på den samlede andel af bilsalget i alle prisklasser landet over.

De rige gør nemlig brug af de seneste års afgiftsændringer og får således meget bil for pengene, lyder det fra en ekspert.

»Der er ingen tvivl om, at der er mange, der har købt en plugin-hybrid, fordi de – selv om der er tale om biler i luksusklassen – kan fås langt billigere end en tilsvarende benzinbil,« siger forbrugerøkonom hos bilejernes interesseorganisation, FDM, Ilyas Dogru.

Er din næste bil en elbil?

Der kan være flere hundredtusinder kroner at spare. Mere om det senere.

Selvom de rigeste nok har råd til at fylde tanken op med benzin, så har de attraktive priser på el- og pluginhybrider øjensynligt ændret efterspørgslen hos de mest eksklusive bilforhandlere.

Det bliver også bemærket hos Porsche Danmark.

»Vi kan mærke en stor efterspørgsel efter elbiler. Mere end 50 procent af vores solgte biler i 2021 var fuldelektriske modeller,« siger PR- og marketingchef Ann-Sophie Dam.

Hun oplyser, at det hos Porsche er modellen Taycan, der går som varmt brød. Elbilen er da også de riges næstmest populære bil i hovedstadsområdet.

Her blev der i 2021 solgt 99 eksemplarer af den lynhurtige luksusvogn.

Her er de riges foretrukne luksusbil BMW X5 = 176 eksemplarer Porsche Taycan = 99 eksemplarer Volvo XC90 = 80 eksemplarer BMW 4 = 75 eksemplarer Mercedes GLE = 48 eksemplarer Porsche Panamera = 47 eksemplarer Kilde: De Danske Bilimportører

Kun plugin-hybriden X5 fra BMW overgik den elektriske sportsvogn.

BMW solgte hele 176 eksemplarer af den store SUV i Region Hovedstaden. Ud af disse var 127 pluginhybrider, mens de resterende var rene benzin- eller dieselbiler.

BMX X5 er den mest solgte bil i Region Hovedstaden til en pris på over én million kroner. Pressefoto Vis mere BMX X5 er den mest solgte bil i Region Hovedstaden til en pris på over én million kroner. Pressefoto

Kigger man på prislisten, er det ikke svært at få øje på, hvorfor hybridversionen er populær.

Mens en BMW X5 med 286 dieselheste koster 1,2 millioner kroner, kan plugin-hybriden med lige så mange kræfter og samme tophastighed fås for 860.000 i vejledende udsalgspris.

Den store efterspørgsel på opladelige biler blandt velhaverne kan derfor ikke udelukkende oversættes direkte til et ønske om at være grønne, lyder det. For nok kører pluginhybriderne på el, men så snart batteriet er fladt, så stopper den grønne idyl også.

»Plugin-hybrider er kun så grønne, som du lader dem op til at være. Når de løber tør for strøm, er de ikke særligt grønne,« siger Ilyas Dogru og fortsætter:

»Men man må formode, at man har til hensigt at lade bilen op, hvis man køber en plugin-hybrid.«