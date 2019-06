En kat befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, da den lørdag fik skåret hovedet af i Gersagerparken i Greve Strand.

»Jeg er rystet. Men desværre er det ikke første gang, vi bliver kontaktet om afrevne kattehoveder,« siger Hans Olsen, formand for foreningen Kattepatruljen, der hjælper katte i nød.

Kattehovedet blev fundet lørdag omkring kl. 17.00 af en beboer i Gersagerparken i Greve Strand, der ønsker at være anonym.

Ifølge beboeren var der tale om en bevidst handling pga. det rene snit, der var på kattens afrevne hoved. Der var således heller ikke blod at spore, og den afrevne torso var ingen steder at finde.

Dette syn mødte en beboer i Greve Strand. Kattepatruljen efterlyser vidner og kan træffes på tlf 42951864. Foto: Privat. Vis mere Dette syn mødte en beboer i Greve Strand. Kattepatruljen efterlyser vidner og kan træffes på tlf 42951864. Foto: Privat.

»Det, som gør denne episode bizar, er, at fundet blev gjort sidst på eftermiddagen - uden spor af blod, kamp fra andre dyr eller tegn på en påkørsel,« siger Hans Olsen.

Hvem der står bag ugerningen vides ikke, og det har ikke været muligt for Kattepatruljen at komme det nærmere.

Da beboeren opdagede hovedet udenfor sin opgang, gik hun rystet og chokeret videre til sin bil for at løbe nogle ærinder. Da hun kom tilbage, var hovedet væk.

Kattepatruljen har forgæves forsøgt at finde hovedet og torso ved at gennemsøge alle skraldespande i området. Det vil kunne hjælpe til at fastslå dødsårsagen.

Efter endnu et groft overfald på en kat, efterlyser Kattepatuljen ikke kun vidner til episoden - de ønsker også politisk handling:

»Hvis man overtræder dyreværnsloven i dag, så får man højst en bøde eller et påbud om, at man ikke må holde dyr eller være i nærheden af dem. Vi bør have en langt bedre lovgivning, hvor dyremishandling bliver taget alvorligt, så gerningsmanden ryger ind og sidde ubetinget,« siger Hans Olsen.

I 2016 blev lovgivningen inden for dyremishandling ellers skærpet, dels med større bøde, dels med fængsel i op til to år mod grov misrøgt af dyr.

Men i praksis har det ikke haft nogen effekt, siger Hans Olsen.

»Vi kan se på de sager, der har været, at det ikke har haft nogen konsekvens. Det er forkasteligt,« siger han.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra dyrevelfærdsordfører fra Dansk Folkeparti, Karina Due. Partiet har dyrevelfærd som en mærkesag.

Derudover har B.T. forgæves forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets dyrevelfærdsordfører, Simon Kollerup.

Kattepatruljen hører meget gerne fra vidner, der kan hjælpe med opklaringen af det afrevne kattehoved. Anonyme henvendelser respekteres. Ring på tlf. 42 95 18 64, hvis du ved noget.