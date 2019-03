Den australske mand, der har taget skylden for massakren i New Zealand fredag, filmede og livestreamede det modbydelige angreb.

Den fulde video, hvor man angiveligt kan se gerningsmanden gå ind i moskéen og likvidere flere mennesker, varer 17 minutter.

B.T. kan nu vise et tre minutter langt uddrag af den formodede gerningsmand før og efter angrebet, som New Zealands premiereministerhar har kaldt for terror og 'en af de mørkeste dage i landets historie'.

Videoen begynder med, at man ser den australske mand køre i sin bil, mens han har fuld drøn på stereoanlægget, der spiller en slags festlig musik.

Kort efter parkerer han bilen og sidder først og rasler med et våben på førersædet, hvorefter han vender kameraet om og filmer sit ansigt.

Derefter kører han lidt videre, hvorefter han parkerer bilen foran moskéen i Christchurch, hvor han går ud og åbner bagagerummet, der er proppet med flere våben, som han roligt viser frem for kameraet.

Den formodede gerningsmand til massakren i New Zealand filmede sit eget ansigt, inden han angiveligt skød og dræbte flere uskyldige i en moské. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Den formodede gerningsmand til massakren i New Zealand filmede sit eget ansigt, inden han angiveligt skød og dræbte flere uskyldige i en moské. Foto: SOCIAL MEDIA

Derefter går han tilsyneladende uforstyrret hen mod moskéen, før han hæver sit gevær og sigter mod døren, som han få øjeblikke efter går ind af for at skyde og såre flere intetanende uskyldige.

På videoen ser - og hører - man ham bagefter komme lettere forpustet ud til sin bil, hvor han smider sit våben på fortovet, før han sætter sig ind på førersædet, hvor man kan se flere våben på passagersædet.

Man kan derefter høre ham sige en lyd, som umiddelbart kunne lyde som et grin.

På et tidspunkt stopper han bilen for at skyde ud af forruden flere gange, før han kører videre og - igen - begynder at affyre skud ud af vinduet. Derefter slutter videoen.

Mindst 49 mennesker blev dræbt i de to forskellige moskeer i byen Christchurch i New Zealand. 48 er såret, heraf 20 alvorligt.

Fire personer er blevet anholdt, men politiet udelukker ikke, at flere gerningsmænd kan være på fri fod.