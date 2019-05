Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Den tredobbelte verdensmester i Formel 1 Niki Lauda er død

Østrigeren døde i sin seng mandag aften efter længere tids sygdom. Det oplyser Laudas familie ifølge det britiske medie The Mirror. Han blev 70 år. 'Det er med stor sorg, at vi kan oplyse, at vores elskede Niki er sovet stille ind omgivet af sin familie,' skriver familien i meddelelsen.

Niki Lauda fotograferet i 1976, hvor han kørte for Ferrari.

Flere partier beskylder Socialdemokratiet for at lurepasse

Selv om Socialdemokratiet mandag præsenterede en økonomisk plan, mangler der stadig alt for mange svar fra partiet forud for folketingsvalget. Sådan lyder kritikken fra Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet. Det skriver Jyllands-Posten.

Både DF-formand Kristian Thulesen Dahl og De Radikales leder, Morten Østergaard, mener, at Mette Frederiksen med sine manglende konkrete planer puster til politikerleden.

Maduro foreslår nyvalg til Nationalforsamlingen i Venezuela

Står det til Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, skal der snart afholdes nyvalg til den oppositionskontrollerede nationalforsamling. I januar udråbte Nationalforsamlingens leder, Juan Guaidó, sig selv til midlertidig præsident i landet, men Maduro, der støttes af militæret, nægter at gå af.

Hundredvis af Maduro-støtter var mandag mødt op til et vælgermøde i Venezuelas hovestad, Caracas, hvor præsidenten talte.

Dommer støtter demokrater i udlevering af Trumps skattepapirer

En føderal dommer i USA bakker op om Demokraternes krav om at se præsident Donald Trumps skattepapirer. Det er første gang, at en retslig instans blander sig i den langvarige konflikt om præsidentens skattepapirer mellem Demokraterne og Det Hvide Hus.

USA's præsident, Donald Trump, holdt natten til tirsdag tale i Montoursville i Pennsylvania, USA, i kampen om at blive genvalgt i 2020.

Indonesiens præsident sikrer sig fem år mere på posten

Indonesiens siddende præsident, Joko Widodo, har vundet sidste måneds præsidentvalg med 55,5 procent af stemmerne. Det oplyser landets valgkommission tirsdag. Præsidentens udfordrer, den tidligere general Prabowo Subianto, opnår 44,5 procent af stemmerne.

Ministerium: Eksrådgiver kan undgå at vidne om Mueller-rapport

USA's præsident Donald Trumps tidligere rådgiver Don McGahn kan ikke tvinges til at vidne i Kongressen. Det siger det amerikanske justitsministerium. McGahn spiller en fremtrædende rolle i den rapport, som den særlige anklager Robert Mueller offentliggjorde i april.

Fransk domstol beordrer genoptagelse af pleje til lammet mand

En appeldomstol i Paris har besluttet, at lægerne på et hospital i Reims skal genoptage plejen af en 42-årig franskmand i vegetativ tilstand. Afgørelsen faldt mandag aften, blot 12 timer efter at lægerne - imod forældrenes vilje - havde indstillet den livsnødvendige behandling af manden.

