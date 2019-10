Fagforbundet har valgt at skærpe sikkerheden i forbundshuset efter flere dødstrusler.

Det er tredje gang på kort tid, at Per Christensen og ansatte i 3F udsættes for dødstrusler. Truslerne er meldt til politiet. Fagforbundet hav valgt at skærpe sikkerheden omkring forbundshuset i København. Det skriver A4 Nu.

- Vi tager det alvorligt og rådfører os med politiet om, hvordan vi skal håndtere sagen. Det siger sig selv, at det er meget ubehageligt for alle, siger Per Christensen til A4 Nu.

Denne gang er det sket ved Avedøre uden for København, hvor der på en motorvejsbro natten til onsdag blev spraymalet: '3F Chr. Jeg dræber dig'.

Der er tidligere - under den såkaldte "lufthavnssag", hvor 3F-medlemmer blev beskyldt for chikane mod en ansat, der ikke ville være med i fagforeningen - blevet skrevet "3F PER CHR. JEG DRÆBER DIG!" omtrent samme sted.

Derudover er der 18. september blevet fremsat dødstrusler mod ansatte i 3F, da en ukendt person indtelefonerede dødstrusler til 3Fs callcenter.

Også disse trusselssager er anmeldt til Københavns Vestegns Politi.

- Jeg er først og fremmest vred og ked af, at mine kollegaer også har været udsat for trusler, og vi har selvfølgelig skærpet sikkerheden. Det er klart, at alle ansatte og tillidsfolk opfordres til at være særlig opmærksomme på mistænkelig adfærd. Det et helt igennem uacceptabelt, hvis faglige aktive skal kigge sig over skulderen, når de repræsenterer deres kollegaer, siger Per Christensen.