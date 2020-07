Det er almindeligt at blive spurgt, om man tilbyder en såkaldt happy ending, mener flere massører, som er stået frem i B.T og har fortalt om seksuelle krænkelser i massagebranchen.

Men massørerne skal tænke over, hvilke signaler de sender, hvis de udsættes for krænkende handlinger fra kunder, der tror, at de kan betale sig til seksuelle ydelser fra massørernes hænder.

Det mener formanden for Danske Massører og Terapeuter, en af mange brancheorganisationer på området, Steen-Flemming Elmarlund.

»I de ganske forsvindende få tilfælde, hvor vi møder happy ending-fænomenet, så er det, fordi man som behandler eller i sin klinik, sin kommunikation og markedsføring eller indretning i mange tilfælde sender nogle forkerte signaler,« siger han og fortsætter:

»Nogle kunder tror, at fordi vi lægger hånd på dem, så er det, fordi vi gerne vil mere, og når det hedder thaimassage, så tror folk, at det er et tilbud om happy endings og handjob. Vi tilbyder ingen af delene,« har Montha Janyoojing tidligere fortalt i B.T. Hun driver på tredje år sin egen massageklinik i Kolding. Foto: Hos Montha Vis mere »Nogle kunder tror, at fordi vi lægger hånd på dem, så er det, fordi vi gerne vil mere, og når det hedder thaimassage, så tror folk, at det er et tilbud om happy endings og handjob. Vi tilbyder ingen af delene,« har Montha Janyoojing tidligere fortalt i B.T. Hun driver på tredje år sin egen massageklinik i Kolding. Foto: Hos Montha

»Hvis man har et meget klinisk udtryk i sin virksomhed, så sender man også et signal om, at det er et professionelt foretagende, man har. Når man sender professionelle signaler, så får man heller ikke de her tilnærmelser.«

Flere massører og tidligere massører fortæller i B.T., hvordan anmodninger om happy endings, handjob og berøringer under massage er almindelige i massagebranchen.

Montha Janyoojing, som har sin egen massageklinik i Kolding, og Helene Rix, som også har haft egen klinik i en årrække, fortæller begge enslydende historier om henvendelser fra kunder, der ønsker seksuelle ydelser fra massørerne mod ekstra betaling.

38-årige Kim Nielsen har desuden fortalt, hvordan han ligeledes er blevet bedt om seksuelle ydelser fra både mænd såvel som kvinder, når han har været på arbejde som massør.

»Jeg ignorerede de røde trusser, men da han prøver at lægge sjoveren ud over bukserne, sagde jeg: 'Det der, det får du lige styr på, ellers er den her massage slut. Han pakkede den væk, lukkede øjnene, og så så jeg ham ikke igen,« har Helene Rix tidligere fortalt til B.T. Hun har drevet sin egen klinik i otte år. Vis mere »Jeg ignorerede de røde trusser, men da han prøver at lægge sjoveren ud over bukserne, sagde jeg: 'Det der, det får du lige styr på, ellers er den her massage slut. Han pakkede den væk, lukkede øjnene, og så så jeg ham ikke igen,« har Helene Rix tidligere fortalt til B.T. Hun har drevet sin egen klinik i otte år.

Steen-Flemming Elmarlund mener dog, at man som massør skal kigge indad, hvis man oplever lignende seksuelle tilnærmelser:

»Hvis jeg som behandler fik spørgsmålet om happy ending fra en patient, så ville jeg tænke meget over min håndtering af patienten. Vi smiler ad det, når vi en sjælden gang støder på det, så siger vi til vores behandlere: 'Tror du ikke, at du skal overveje, hvordan du udtrykker dig, og hvilke signaler du sender?'«

Situationen kan opstå, det benægter jeg ikke. Man er selv ansvarlig for de signaler, man sender, og den kommunikation, man har Steen-Flemming Elmarlund, formand for Danske Massører og Terapeuter

Selv om Steen-Flemming Elmarlund ikke kan genkende problematikken med happy endings og seksuelle ydelser hos sine egne medlemmer, erkender han, at massagebranchen har et broget renomme.

Formanden peger på, at der ligger »videoer« på nettet, der handler om netop happy endings, og som generelt seksualiserer massører, og at det kan medvirke til, at kunder tror, at de går ind til andet end en fysiurgisk behandling.

»Jeg var ikke i tvivl om, hvad han mente. Han lå der med dolk på og forventede, at jeg behandlede 'længere oppe'. Jeg sagde: 'Du skal aldrig hyre mig igen nogensinde, hvis det er det, du forventer.' Det er grænseoverskridende for mig, når de forventer den slags, og så får de besked – kort og kontant,« fortalte Kim Nielsen tidligere i B.T. om en af sine oplevelser som massør. Foto: Privatfoto Vis mere »Jeg var ikke i tvivl om, hvad han mente. Han lå der med dolk på og forventede, at jeg behandlede 'længere oppe'. Jeg sagde: 'Du skal aldrig hyre mig igen nogensinde, hvis det er det, du forventer.' Det er grænseoverskridende for mig, når de forventer den slags, og så får de besked – kort og kontant,« fortalte Kim Nielsen tidligere i B.T. om en af sine oplevelser som massør. Foto: Privatfoto

Skal massører forstå det sådan, at de selv er ude om det, hvis de bliver antastet seksuelt eller bedt om at udføre en seksuel ydelse under en behandling?

»Det, jeg mener, er, at man skal være bevidst og genoverveje sin signalføring. Hvis man møder det her fra en patient, så vil jeg kigge indad og sige: 'Hvad er det egentlig, der er årsagen til, at jeg får sådan en udmelding',« siger han og fortsætter:

»Situationen kan opstå, det benægter jeg ikke. Man er selv ansvarlig for de signaler, man sender, og den kommunikation, man har.«