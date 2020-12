Det handler først og fremmest om at komme sikkert i gang, siger lærerforening om forestående skolestart.

Det er er det rigtige at se tiden - og smittetallene an - før man med sikkerhed kan sige, at landets skoleelever kan komme tilbage til fysisk undervisning fra mandag.

Men som smittesituationen ser ud nu, har Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, svært ved at se for sig, at det bliver i den første del af januar.

Derfor er han glad for, at der er lagt op til en fleksibel skolestart i kommunerne frem til 11. januar.

- Jeg er glad for, at regeringen har meldt ud, at man ikke skal starte den 4., men at der er en fleksibel opstart, som gør, at man kan tage bestik af situationen.

Ifølge Gordon Ørskov Madsen har mange kommuner allerede besluttet at udskyde skolestarten til mandag den 11. januar. Det gælder eksempelvis Frederiksberg Kommune, har borgmester Simon Aggesen meddelt (K).

- Det handler ikke om at komme hurtigt i gang, men om at starte så sikkert som muligt, siger Gordon Ørskov Madsen.

