Regeringen har i mandagens pressemøde gjort klart, at de ønsker at genindføre coronapasset samtlige steder.

Det vil de blandt andet på restauranter.

»Bare det så kan blive ved det. Det er jo den mindst indgribende restriktion, vi kan komme ud for,« siger Lars Mouritzen, der er formand for Horesta Nordjylland.

Han er træt af, at det igen er hans branche, der skal indføres restriktioner i.

»Men det kan jo nok ikke være anderledes,« konstaterer han.

Om Lars Mouritzen er bange for, at nordjyderne vil stoppe med at gå på restaurant, hvis coronapasset genindføres, svarer han:

»Nej, det er jeg faktisk ikke. Mange er jo vaccineret. For folk, der ikke er vaccineret, bliver det selvfølgelig svært, men dem er der jo ikke så mange af her i Nordjylland.«

Ét sted regner han dog med, at coronapasset vil påvirke branchen.

»Det giver lidt ekstra arbejde i forhold til administration, når gæster ankommer og skal have checket coronapasset. Jeg tænker ikke, at vi skal til at hyre flere ind af den grund, men det bliver mere besværligt og tidskrævende.«

Selvom Lars Mouritzen ikke tror, at en genindførelse af coronapasset vil have den store indvirkning på restaurationsbranchen, er han stadig nervøs.

»Man kan være nervøs for, at der kommer flere restriktioner den kommende tid. Det vil være en katastrofe. Men hvis der kommer restriktioner, skal der også komme kompensationer,« afslutter han og henviser til kompensationerne, firmaer har kunne få for den manglende indtjening, landets tidligere coronarestriktioner medførte.