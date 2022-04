En 42-årig kvinde har i en årrække misbrugt andre menneskers CPR-numre og svindlet sig til morfinpiller. En af dem er Frederikke Johnsen fra Aalborg, som man kan møde i aften i 'Station 2: Pilledronningen' på TV2.

»Det er fuldstændig urealistisk at høre nogen udgive sig for at være mig,« siger hun til TV 2 Nord.

Men lige præcis det har svindleren gjort. Både overfor Frederikke Johnson og et hav af andre ofre.

Lavpraktisk brugte svindleren andre menneskers CPR-numre, når hun ringede til lægevagten med et ønske om at få udskrevet de vanedannende morfinpiller.

Siden 2015 har 41 personer været ofre for hendes tricks, og hun har fået udskrevet mere end 6000 piller.

Den opsigtsvækkende sag får nu regionsrådsformand Mads Duedahl (V) til at melde sig på banen. Og han peger ansvaret i én bestemt retning.

»Det er de privatpraktiserende læger, som driver lægevagten, og det er op til dem at overholde de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen er kommet med. Det er ikke sket her,« siger han til B.T.

Retningslinjerne siger nemlig, at man som læge bør kræve at se en patient, inden man udskriver den her type medicin.

Det er ikke sket i sagerne her, og derfor mener Mads Duedahl heller ikke, at regionen som sådan bærer en del af skylden for, at den omfattende svindel har kunnet stå på i årevis.

»Vi har som region ikke begået fejl her. Det er en rigtig ærgerlig situation, og vi vil indgå i dialog med lægerne om, hvad der kan gøres for at minimere risikoen for de her fejl, men i sidste ende er det op til lægerne,« siger han.

Kan en del af forklaringen ikke være, at lægerne, der driver lægevagten, er pressede, og at der er brug for flere læger til at løfte den opgave?

»Vi ved jo, at der er mangel på læger, og det er noget, vi skal have fokus på. Det er klart, at der er pres på lægevagten, men det er stadig deres opgave at drive den – og drive den ordentligt.«

Men har regionen ikke et ansvar for at sikre, at der er læger nok, så rammerne er i orden?

»Vi kan jo understøtte og kæmpe for at få flere læger, og vi indgår i en dialog med de privatpraktiserende læger om, hvad der kan gøres, men det er deres opgave,« siger regionsrådsformanden.