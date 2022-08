Lyt til artiklen

Det er kun mænd, der kan være præster, mener menighedsrådsformand.

Og han har loven på sin side.

Som det eneste erhverv i Danmark er det nemlig lovligt at kønsdiskriminere ved ansættelse af præster i folkekirken.

Det er det, fordi folkekirken er undtaget dele af ligebehandlingsloven. Og det betyder, at hvis et menighedsråd har den overbevisning, at kun mænd kan være præster, så må de gerne vælge kvindelige præsters ansøgninger fra.

Men det skal være slut. Undtagelsen skal fjernes, mener et flertal af landets biskopper, som DR har talt med.

Og DR har netop talt med biskopperne i kølvandet på mediets egen undersøgelse, hvor hver sjette kvindelige præst svarer, at hun er blevet nedgjort på sit arbejde på grund af sit køn inden for de seneste fem år.

Det er dog ikke alle, der mener, at undtagelsen skal fjernes.

Filip Skovgård Ambrosen, der er formand for Hasle Sogns Menighedsråd, mener ikke, at kvinder skal kunne være præster på lige fod med mænd. Det fortæller han til B.T.:

»Jeg kan godt se, det passer dårligt ind i tiden. Men jeg mener ikke, man kan se bort fra det, der står i Bibelen, bare fordi det passer dårligt i tiden.«

Mener du, at køn har noget at gøre med ens kvalifikationer til at udføre et præstearbejde?

»Nej, det mener jeg bestemt ikke.«

Mener du, man burde kunne frasortere kvinder andre steder i samfundet – eller kun i folkekirken?

»Det er kun i forhold til at være præst. Det mener jeg, skal være en mand. For det står i Bibelen. Men jeg mener ikke på andre områder – vi har haft en fremragende kvindelig borgmester på Bornholm.«

Hvorfor skal det være anderledes i folkekirken?

»Fordi den, der står og prædiker Guds ord, skal være en mand.«

De biskopper, der mener, undtagelsen bør sløjfes, de forholder sig vel også til Bibelen?

»De bliver jo nødt til at undlade skrifter fra Bibelen. Så de går på kompromis. Og hvad bliver så det næste?«

Flere oplever nedgørelse på grund af deres køn, og en forsker i teologi mener, at den her undtagelse smitter af på folkekirkens kultur. Kan du følge det?

»Jeg har svært ved at se, det smitter af på kulturen. Fire ud af seks af vores menighedsrådsmedlemmer er kvinder, og jeg mener ikke, de bliver set ned på, eller at deres holdning ikke tæller.«

»Det er kun i forhold til, at en præst skal være en mand. Og hvorfor det står sådan, ved jeg ikke. Jeg læser bare Bibelen.«

Men man kan jo tolke religiøse tekster på mange forskellige måder. Kan du forstå, hvis det kan lyde ekstremt, den måde du læser Bibelen på?

»Hvis man vælger at pille ét vers ud, er det klart, man kan dreje det, lige præcis som man vil. Men hvis man læser det i sammenhæng, kan jeg ikke forstå, man kan se væk fra det her.«

Kan du forstå, hvis det for nogen kan ligne, at folkekirken tillader diskrimination og chikane på grund af køn?

»Jeg mener ikke, vi skal tillade chikane og diskrimination. Slet ikke chikane.«

Er diskrimination mere okay?

»Jeg mener, at en præst skal være en mand. Det mener jeg faktisk ikke er diskrimination.«

Men det er det i definitionen. Hvad hvis det er en person, der biologisk er født som mand, men har skiftet køn, er det så okay?

»Det ankerkender jeg heller ikke. Det er heller ikke bare en hvilken som helst mand, der kan stå der. Det skal være en mand med grundprincipper. En, som ikke vier homoseksuelle blandt andet.«

Men folkekirken vier jo homoseksuelle i dag?

»Ja ja, det ved jeg godt. Og over 50 procent er kvindelige præster. Så det er ikke, fordi det ikke findes. Jeg kan ikke have min præst til at være kvinde.«

Men kan du så ikke vælge en mandlig? Mener du, at alle andre skal underlægges dine præferencer?

»Det er det, jeg har gjort. Og den præmis vil man nu fjerne for mig.«

Tænker du, at alle præstejob bliver besat ad kvinder, hvis man afskaffer undtagelsen?

»Det kan godt være, der stadig vil være nogle mandlige.«

Hvis det kan eliminere nedgørelse på arbejdet at afskaffe undtagelsen, er det så ikke det værd?

»Jeg tror på, Gud har skabt mand og kvinde, og mænd har nogle roller, mens kvinder har andre.«

Anerkender du, at det er kvindeundertrykkende at nægte kvinder samme erhverv som mænd?

»Jeg synes ikke, det er kvindeundertrykkende, at en kvinde ikke kan være præst.«

Hvad synes du så, at det er?

»Jeg synes, det er kvindeundertrykkende, hvis de føler sig forfulgt, eller der bliver talt grimt til dem.«